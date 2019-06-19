Сеанс «брехни» с ее разоблачением

№21 (558) от 19 июня 2019 г.

В Орле продолжается сбор подписей граждан, выступающих за отставку председателя Орловского облсовета, секретаря регионального отделения «Единой России» Леонида Музалевского, инициированный общественным движением «Родной Орел». А пока граждане собирают подписи, сам Музалевский проводит пресс-конференции и раздает интервью, рассказывая, как он много лет в поте лица борется за все хорошее против всего плохого. И если на прошедшей недавно пресс-конференции уязвленный спикер назвал претензии, предъявленные ему движением «Родной Орел», не соответствующими действительности, клеветническими и дискредитирующими облсовет, партию и его лично, то в последнем интервью на портале «ОрелТаймс» и вовсе церемониться не стал, объявив те же самые претензии… брехней. Поскольку эта, по выражению Музалевского, «брехня» была опубликована в том числе и в «Орловской среде», мы решили не оставаться в стороне и разобраться, где, собственно, брехня, а где правда. Фактического материала оказалось так много, что одной газетной публикации нам не хватило — сегодня мы обнародуем первую часть цикла о замечательной деятельности господина Музалевского и его соратников «на благо жителей Орловской области».

Как Музалевский с Потомским консолидировался

Приступая к «сеансу разоблачения», напомним, что львиная доля претензий к Музалевскому, озвученная в обращении общественного движения «Родной Орел» к гражданам, касается его деятельности (или бездеятельности) в период, когда Орловской областью руководил печально известный губернатор-коммунист Потомский, т.е. с 2014 по октябрь 2017 г. И прежде чем проанализировать деятельность (или бездеятельность) орловского спикера в это мрачное для региона время, вспомним, как лидер регионального отделения «Единой России» всецело поддерживал на губернаторских выборах кандидатуру представителя КПРФ Вадима Потомского и настойчиво рекомендовал всем политическим силам консолидироваться – разумеется, вокруг этой самой кандидатуры. Тогда, в июне 2014-го, перед началом избирательной кампании, пример консолидации наглядно продемонстрировали депутаты-единороссы разных уровней, единодушно отдавшие свои подписи в пользу Потомского и двух безобидных спойлеров при прохождении кандидатами муниципального фильтра. Тогда Музалевский не скрывал, что такое единодушие объясняется ни чем иным, как партийной дисциплиной.

Вот как ответил спикер на пресс-конференции регионального руководства ЕР на вопрос редактора «Орловской среды», чем объяснить, что в 12 районах области депутаты отдали все голоса за Потомского и спойлеров:

— Как объяснить? Только дисциплиной. Дисциплиной членов партии. Если две крупных партии – «Единая Россия» и КПРФ – принимают решение, это решение доводится через секретарей местных отделений до секретарей первичных партийных отделений, они, естественно, доводят до фракций, до депутатов, — признался Музалевский.

Добавим, что «до фракций и до депутатов» «доводили» не только низовые секретари – разъяснительную работу вел и сам спикер. Как писала в это же время газета «Красная строка», за три дня до начала избирательной кампании, 4 июня, «в администрации области прошло совещание под руководством Л. Музалевского (спикер облсовета- прим. ред.) и В. Соколова (заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства области), на котором главам администраций районов в категоричной форме была дана команда организовать и проконтролировать сдачу всеми депутатами подписей в поддержку Потомского»…

Свидетелем таких «рекомендаций» стала и редактор «Орловской среды», лично слышавшая, как по окончании весьма бурного заседания фракции «ЕР» орловского горсовета (где депутаты-единороссы обсуждали как раз сбор подписей в поддержку определенного кандидата), прямо в коридоре Леонид Музалевский, не смущаясь присутствием здесь же журналиста (впрочем, допускаем, что г-н Музалевский не знал, что рядом находится журналист), проникновенно объяснял одному из депутатов, насколько важно — очень важно! — чтобы члены фракции к определенному времени (время было названо вплоть до минут) поставили свои подписи в поддержку Потомского. Стоит ли говорить, что всегда послушное единороссовское большинство рекомендации партийного вождя добросовестно выполнило, и в сентябре 2014 года Потомский стал губернатором. На три года Орловская область погрузилась в пучину вранья, коррупции, воровства, непрекращающихся скандалов, которые в итоге привели к отставке губернатора-коммуниста. А что же все это время делал консолидировавшийся с ним Музалевский?

Ответ на этот вопрос дал уже после своей отставки, в октябре 2017 года, сам Потомский, поблагодаривший в прощальном интервью депутатов разных уровней – начиная от районных и заканчивая областными, за то, что «умели договариваться на берегу», как любил образно выражаться Вадим Владимирович. По сути о том же самом, только другими словами, говорится в обращении «Родного Орла», представители которого считают, что Музалевский должен уйти в отставку «за превращение Орловского облсовета в декоративный придаток исполнительной власти региона, обслуживающий интересы чиновников». Повторим, Музалевский называет это утверждение, как и прочие претензии общественников, «брехней», и уверяет, что и он сам, и депутаты-единороссы под его руководством работали исключительно на благо избирателей. Уверения, правда, как-то слабо подкрепляются конкретными примерами работы «во имя и на благо», а вот обратных примеров – предостаточно. Для наглядности пройдемся по пунктам тех самых претензий, которые спикер называет не соответствующими действительности и клеветническими.

«Мы голосовали за повышение»

Одна из главных претензий к спикеру – поддержка антинародных законодательных актов о повышении транспортного налога, кадастровой стоимости земли и налога на недвижимость, установления высоких тарифов в сфере ЖКХ и на капремонт. Как утверждает Музалевский, большинство этих документов облсовет не принимал, поскольку не имеет таких полномочий (заметим, не принимал не значит не поддерживал). Действительно, к примеру, переоценку кадастровой стоимости, после которой налоги на землю и недвижимость в Орловской области выросли многократно, проводили чиновники правительства Потомского. При молчаливом согласии спикера и депутатов от партии власти, которые не могли не понимать, что нововведение сокрушительно ударит по карману не только рядовых граждан, но и бизнеса – и прежде всего аграрного. Но облсовет под руководством Музалевского не предпринял никаких попыток вразумить чиновников, предоставив орловчанам самим оспаривать кадастровую стоимость в судах, что они и стали делать в массовом порядке (добавим, что не вызвал возражений спикера и его приближенных и тариф на капремонт, который в Орловской области в разы выше, чем, например, в Санкт-Петербурге). Более того, на октябрьской сессии облсовета в 2016 году единороссовское большинство проголосовало за внесенный по инициативе губернатора Потомского законопроект о перерасчете налога на имущество физических лиц, который чиновники предложили начислять исходя из той самой кадастровой стоимости объектов недвижимости, а не из инвентаризационной, как это было до 2017 года. Тогда против законопроекта проголосовали депутаты Рыбаковы и представители фракции «Справедливая Россия», а вот спикер Музалевский и его однопартийцы дружно подняли руки «за». Сегодня председатель облсовета утверждает, что данный налог устанавливался в соответствии с федеральным законодательством, однако на момент принятия закона регионы могли сами определять, как именно рассчитывать налог на имущество – и многие отказались переходить на новую систему, понимая, каким тяжелым бременем станет этот налог для населения. Но для облсоветовского большинства договоренности «на берегу» оказались важнее интересов избирателей.

Теперь что касается процесса роста тарифов на ремонт и содержание жилья, от причастности к которому Музалевский открещивается сейчас точно так же, как делал это два года назад. Напомним, как писала в 2017 году «Орловская среда», «решение о 15-процентном повышении квартплаты было принято на майской сессии горсовета большинством голосов депутатов-единороссов и примкнувшего к ним самовыдвиженца Андрея Верижникова – несмотря на громкие публичные протесты общественности. После чего уже на сессии областного совета к депутатам обратился известный в Орле общественный активист, доктор исторических наук Егор Щекотихин, напомнивший представителям партии власти об их предвыборных обещаниях:

«Вы же давали слово не обирать народ в своих предвыборных обещаниях! Что же вы выворачиваете последние сухие карманы народа!?»

Леонид Музалевский тогда ответил, что вопрос должен быть адресован городским депутатам, которые и принимали решение, но все же пообещал вернуться к нему на профильном комитете, запросив предварительно информацию у коллег из горсовета». Между тем в СМИ попала аудиозапись выступления Музалевского на заседании фракции ЕР горсовета, где он весьма настойчиво убеждал товарищей по партии проголосовать за повышение тарифа. Цитируем:

«Коллеги, соблюдайте фракционную дисциплину. Нет? Ничего личного – будем исключать из партии. Тех, кто не изъявит желания участвовать в работе и подчиняться фракционной дисциплине. Мы голосовали за повышение. Другого пути нет. Консолидированно я специально не ставлю вопрос по тарифам, чтоб потом, извините, ни фракцию, ни руководство фракции, горсовета не обвинили, что тут лоббируются чьи-то интересы… Ну вы знаете, что это такое, как это обычно бывает. Но мы тоже должны понимать: я что, в восторге от поднятия тарифов? Или что, мне, «Единой России» – я, секретарь, отвечаю в целом за регион, – принесет это большие плюсы? Да нет, конечно. Я прекрасно понимаю. (…) Коллеги, шестью четыре – двадцать четыре, правильно? То есть на 24-25 процентов по-любому, на уровень инфляции, надо повышать тарифы. Но мы-то говорим пока о 15-ти, ну хотя бы не так сильно, не такими шагами. Четыре года не повышали тариф, четыре! Берите отчетность, умножьте на четыре года, вот и получится на какой процент надо увеличить тариф. Получается 35! Пятнадцать! Минусом 20 процентов. Понятно, политическое решение. Понятно, что выборы президента. Понятно, что нельзя так сильно. Но давайте мы как-то немножко все-таки слышать друг друга…»

Спрашивается, кто в данном случае бреш…, пардон, лукавит, Леонид Семенович?

Наконец, прежде чем перейти к следующему пункту претензий, вспомним и еще один антинародный закон, целиком и полностью одобренный лично Музалевским и его соратниками по партии. Речь идет о так называемом законе Потомского, который резко ограничил количество мест, где орловчане могут проводить митинги и шествия. Если конкретнее, то недовольных какими-либо действиями местной власти граждан фактически загнали митинговать на выселки – в район завода Химмаш, поскольку получить разрешение на проведение протестного мероприятия в центре города в орловской мэрии нереально. Отметим, что закон резко критиковали и голосовали против депутаты облсовета (и даже коммунисты), но только не фракция ЕР и не спикер Музалевский. Примечательно, что драконовский закон был принят буквально за считанные дни до отставки Потомского, и у облсовета, думается нам, был шанс его пересмотреть. Однако этого не произошло.

Больше цинизма!

Параллельно с антинародными законами депутатское большинство Орловского облсовета во главе с председателем Музалевским принимало и другие, действительно направленные «во имя и на благо». Вопрос – на чье – риторический.

Вот, например, в начале октября 2016 года, то есть вскоре после очередных выборов в облсовет и очередного избрания Музалевского его председателем, депутаты утвердили новую структуру регионального парламента, предложенную, кстати, ни кем иным, как Леонидом Музалевским. Напомним, если в созыве 2011-2016 годов у спикера было четыре зама, то после утверждения новой структуры их стало семь. Как уже писала ранее «Орловская среда», «из семи заместителей спикера Музалевского трое работают на так называемой постоянной основе, то есть получают зарплаты, как и сам председатель. Помимо этой четверки на содержании налогоплательщиков находятся еще три председателя профильных комитетов облсовета и семь (!) заместителей председателей комитетов. В общей сложности – 14 депутатов из 48». Напомним также, сколько зарабатывают, а точнее сказать, получают эти народные избранники за свой, как утверждает Музалевский, непосильный труд и колоссальную нагрузку.

Итак, в 2017 году председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, согласно официальным данным, получил 3 миллиона 302 тысячи рублей, то есть чуть более 275 тысяч рублей в месяц.

Первый заместитель председателя Орловского облсовета, руководитель фракции «Единая Россия» Михаил Вдовин – 2 миллиона 180 тысяч рублей, примерно 181,5 тысячи рублей в месяц.

Заместитель председателя Орловского облсовета, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Геннадий Сафонов – 2 миллиона 78 тысяч рублей, 173 тысячи рублей в месяц.

Заместитель председателя Орловского облсовета, председатель комитета по взаимодействию со средствами массовой информации и трудовым отношениям Валентина Остроушко – 1 миллион 974 тысячи рублей, 164,5 тысячи рублей в месяц.

Доход заместителя председателя Орловского облсовета – председателя комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Ларисы Удаловой в 2017 году составил 4 миллиона 441 тысячу рублей, или 370 тысяч рублей в месяц (возможно, в эту сумму вошла не только депутатская зарплата, но, например, доход от каких-нибудь банковских вкладов и т.п., хотя – не уверены).

Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями, в 2017 году получил доход в размере 1 миллион 933 тысячи, то есть 161 тысячу рублей в месяц.

Председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Валерий Савин заработал 2 миллиона 364 тысячи рублей, или 197 тысяч рублей в месяц.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Сергей Волков, занимавший эту должность до 10 ноября 2017 года, – 1 миллион 392 тысячи рублей, 116 тысяч рублей в месяц.

Определить размер зарплаты председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Татьяны Ерохиной не представляется возможным, поскольку комитет она возглавила лишь 21 декабря 2017 года. А задекларированный годовой доход составил 1 миллион 170 тысяч рублей.

Аналогичная история с доходами заместителя председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Леонида Ушакова, назначенного на свою должность 26 декабря 2017 года, а всего за год заработавшего 1 миллион 35 тысяч рублей.

Заместитель председателя комитета по образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму Ирина Гоцакова в 2017 году задекларировала 1 миллион 930 тысяч рублей, то есть 160 тысяч рублей в месяц.

Заместитель председателя комитета по местному самоуправлению и Регламенту, руководитель депутатской фракции ЛДПР Андрей Куцын –1 миллион 202 тысячи рублей, 100 тысяч рублей в месяц.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями Юлия Мальфанова – 1 миллион 363 тысячи рублей, 113 тысяч рублей в месяц.

Заместитель председателя комитета по экономической политике Людмила Монина – 2 миллиона 96 тысяч рублей, 174 тысячи рублей в месяц.

И, наконец, заместитель председателя комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями, руководитель фракции КПРФ Вячеслав Морозов – 1 миллион 736 тысяч рублей, 144 тысячи рублей в месяц.

Примечательно, что в том же октябре 2016-го, на сессии облсовета депутаты обсуждали проект закона об областном бюджете на 2017-й год. Тогда спикер облсовета Музалевский гордо объявил, что впервые за несколько лет бюджет сверстан без дефицита. Однако гордиться на самом деле было нечем: по сравнению с бюджетом-2016 и доходы, и расходы существенно сократились, причем последние — почти на два миллиарда. Сокращение коснулось таких важных сфер, как образование, здравоохранение, ЖКХ. Так, например, если в 2016 году в строке расходы на сферу ЖКХ было заложено более 397 миллионов рублей, то в 2015-м эта сумма уменьшилась в два с лишним раза — до 156,8 миллиона. Расходы на образование сократились почти на треть — с 6,9 миллиарда в 2016 году до 4,9 миллиарда в 2017-м. Под «секвестр» попали также молодежная политика, физкультура и спорт, культура, охрана окружающей среды и так далее и так далее. А вот финансирование законодательных и исполнительных органов власти, напротив, увеличилось. В 2016 году расходы на содержание Орловского облсовета составляли 94 миллиона рублей, на 2017-й запланировали потратить уже 98 миллионов. То же — с финансированием областных чиновников: если в 2015 году на функционирование органов исполнительной власти тратилось порядка 167 миллионов рублей в год, в 2016 году — уже 170 миллионов, то в 2017-м эта сумма выросла до 174 миллионов.

То есть мы видим наглядную иллюстрацию того, в чем упрекает Музалевского общественное движение «Родной Орел», а именно, раздувание штатов аппарата облсовета и содействие увеличению штата правительства области в ущерб налогоплательщикам.

Заметим, на той же сессии некоторые депутаты взывали к совести и разуму коллег, призывая не голосовать за предложенный проект бюджета:

— Мы не имеем морального права голосовать за такой бюджет, — заявил, например, справоросс Руслан Перелыгин. Он же напомнил спикеру Музалевскому, что неплохо было бы прислушаться к рекомендациям президента России Владимира Путина и начать сокращение расходов с бюрократического аппарата. А также о его обещании не увеличивать расходы на содержание облсовета при увеличении числа замов спикера. На что Музалевский на голубом глазу сообщил, что расходы не увеличились, а просто произошла индексация зарплат госслужащим… Сегодня Музалевский на том же голубом глазу заявляет, что увеличение числа замов было необходимо якобы для повышения их статуса в глазах чиновников команды Потомского, и что сокращать никого из высоко оплачиваемых приближенных депутатов он не собирается.

В завершение, для полноты картины, приведем статистические данные все за тот же 2016-й год, дабы избиратели, «во имя и на благо» которых, как утверждает Музалевский, трудились и трудятся он сам и его однопартийцы в облсовете, смогли осознать результаты этих трудов. Итак, в 2016 году, когда депутатское большинство увеличивало расходы на содержание себя любимых и не менее любимых депутатами чиновников из команды Потомского, Орловская область оказалась в глубокой долговой яме (которая с тех пор становилась все глубже). К началу 2017-го размер госдолга достиг беспрецедентного уровня — 15,8 млрд рублей.

По данным Росстата, по итогам 2016 года Орловская область была отнесена к группе регионов с наихудшей ситуацией в экономике. Спад был зафиксирован в четырех из пяти секторов. По индексу промышленного производства область заняла предпоследнее место по Центральному федеральному округу (98,1%), по индексу обрабатывающих производств показатель составил 96,7%. Объем работ в строительстве в 2016-м достиг минимума за десятилетие — 20,3 млрд рублей. Падение за год составило 12,6%. По данным той же статистики, до прихода Потомского на Орловщину годовой объем привлеченных инвестиций в экономику региона составлял 13,7 млрд рублей, в 2016 году — 9,7 млрд рублей, или в 1,4 раза меньше.

В исконно аграрном регионе рекордно снизились объемы урожая картофеля, плодов и овощей, уменьшилось производство молока, яиц, высокими темпами сокращается поголовье скота и птицы.

Если в 2014 году молочное стадо в области составляло от 40 до 46 тысяч голов, то к началу 2017-го оно упало до 39,2 тысячи голов.

Наконец, по результатам мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС отнесла Орловщину к одному из трех регионов с наиболее высоким уровнем субъективной бедности: половине (48,8%) респондентов «хватало денег только на еду или не хватало и на нее».

Все эти данные мы взяли из прошлых публикаций «Орловской среды» — секрета они не составляли ни для кого. И если это господин Музалевский тоже считает брехней, то тогда мы имеем перед глазами пример вопиющего цинизма.

Не менее цинично звучат сегодня и уверения о том, что облсовет и лично спикер никак не могли влиять на кадровую политику Потомского, или, например, о том, как тот же Музалевский лично инициировал проверки на юбилейных объектах. Это отдельные большие темы – и к ним мы обратимся в следующем номере. Так что продолжение следует.

Татьяна Филева