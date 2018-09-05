Сеанс разоблачений в облсовете

№30 (523) от 5 сентября 2018 г.

Депутаты Орловского областного совета «разоблачили» сюрреалистичный доклад о развитии регионального семеноводства в исполнении представителя регионального департамента сельского хозяйства, подконтрольного зампреду областного правительства по АПК Дмитрию Бутусову.

Финансист рассказал о семенах

Вопрос «О состоянии и перспективах развития системы семеноводства в Орловской области» удивительным образом оказался в повестке заседания облсовета в рубрике «Час контроля». 24 августа депутаты заслушали докладчика по этому вопросу – финансиста аграрного департамента Елену Леонову.

Как мы понимаем, ответственный за то, что происходит в агропромышленном секторе региона, куратор сельского хозяйства Дмитрий Бутусов на этот раз выступления с «высокой трибуны» намеренно избежал и не придумал ничего лучшего, чем заставить отчитываться о «проделанной работе» в семеноводстве финансиста. И это неудивительно: доклад изобиловал таким количеством сюрреалистичных цифр и непривычных для уха простого депутата названий новинок сортов сельхозкультур, что первым не выдержал спикер облсовета Леонид Музалевский, прервавший докладчика.

По нашим наблюдениям, Музалевскому стало не по себе еще в тот момент, когда выступающая упомянула о трех миллионах тонн зерна, которые чиновники от АПК приплетают к любому удобному случаю. Но в данном случае депутатов, многие из которых в теме разбираются, провести не удалось.

В докладе прозвучали выборочные цифры, иллюстрирующие современные успехи отрасли в сравнении с 90-ми годами. Однако о том, что это сравнение некорректно, депутаты, работавшие в те годы в АПК региона, знали лучше современных менеджеров. Не исключено также, что перед «Часом контроля» народные избранники заглянули в документ 15-летней давности – постановление Коллегии администрации Орловской области от 27 мая 2003 г. № 87 «О состоянии и научно-организационных мерах улучшения семеноводства в области», которое имеется в Интернете в открытом доступе.

Музалевский поинтересовался, какой процент семян закупается за рубежом, а также намекнул, что «в плане стратегического развития нашего региона» надо бы это прекратить и наладить производство собственных семян.

– У нас нет отечественной селекции сегодня, она в зачаточном состоянии по производству семян сахарной свеклы, практически все семена и гибриды, которые мы закупаем – импортные. Начинает работы по этому направлению одно хозяйство – «Дубовицкое», но пока это только в зачаточном состоянии, – проинформировала Леонова. – Большие проблемы у нас с селекцией картофеля, то, что сейчас начинает работу в этом направлении КФХ Стебакова – это прорыв в этом направлении. С зерновыми, крупяными, зернобобовыми культурами у нас складывается благополучная обстановка, правда, проблема еще есть с закупкой семян по кукурузе.

Собственно, и заданный вопрос, и полученный ответ все объяснили. В регионе разрушена база первичного семеноводства, отсутствует системная программа импортозамещения в плане производства отечественных семян – и это реальное положение дел в АПК региона.

«Мы слабо говорим о том…»

Спикер облсовета также проявил интерес к тому, что происходит сейчас в Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции, где ежегодно празднуются Дни поля и Ярмарки сортов:

– Мы почему-то слабо говорим о том, в каком состоянии сегодня Шатиловская станция, я понимаю, что это федеральная собственность, но планирует ли что-то правительство в этой ситуации? Ряд полей сегодня пустует, дикие убытки у них…

Леонова пояснила, что 9 августа СХОС официально передана в центр селекции ЗБК, и якобы с этого момента «положение там значительно улучшилось». Верится в это с трудом: о появлении в учреждении новой техники и оборудования не было сказано ни слова.

«Орловская среда» неоднократно писала о том, как после проведения пышных празднований, устраиваемых Дмитрием Бутусовым, станция окончательно пришла в упадок. Вырезан последний скот, предприятие не в состоянии ни производить качественные семена, ни даже обрабатывать все имеющиеся земли. Оборудование 50-х – 60-х годов прошлого века безнадежно обветшало, то же самое происходит и с сельскохозяйственной техникой. По иронии судьбы, постройки помещиков – меценатов Шатиловых, которые появились более ста лет назад, в XXI веке должны были стать историческими памятниками, но сегодня они составляют основу современной базы предприятия. Основное орудие, применяемое на опытном поле, – это ручная мотыга. Так о каком качестве семенного материала может идти речь?

Внезапно открытое питерским коллегой Бутусова Николаем Фучеджи предприятие «ЦентрАгроПроект», принимавшее активное участие в праздновании Шатиловского Дня поля в 2016 году, по информации «ОС», способствовало не менее активному распределению доходов от празднования. Бедственным положением станции никто не проникся, естественно, на поддержку старейшего научного учреждения организаторы праздников не выделили ни копейки.

При чем здесь департамент?

Депутат Леонид Ушаков задал вопрос о том, что происходит с научно-производственными структурами, входящими во вновь создаваемый Федеральный научный центр селекции и семеноводства зерновых и зернобобовых культур, в том числе с ОПХ «Орловское». Оказалось, что за последние четыре года это предприятие «приведено к успеху» топ-менеджерами регионального АПК и проходит процедуру банкротства, ни о каком семеноводстве там не может быть и речи.

Депутат облсовета, юрист и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Валерий Савин задал самый главный вопрос: какое отношение имеет сам департамент АПК к тому, что прозвучало в докладе? Напомним, основной отчет строился на достижениях федерального научного исследовательского института зернобобовых и крупяных культур, находящегося на территории области. Вопрос остался без ответа, как и многие другие, докладчик ограничивался расплывчатыми фразами.

Похоже, руководство АПК или не разбирается в понятии семеноводства, или сознательно их подменяет. Специально для Дмитрия Бутусова и его замов постараемся объяснить суть вопроса, заданного Валерием Савиным.

Селекция в понятие собственно семеноводства н е в к л ю ч а е т с я.

Селекция и семеноводство регулируются не только разными законами, но и разными отраслями законодательства – гражданским и аграрным.

Те восхитительные достижения, о которых с трибуны говорилось в докладе, по большей части и есть составная часть селекции, и это заслуга орловских ученых. А вот развитие семеноводства в регионе – зона ответственности департамента сельского хозяйства.

Схема производства семян сорта или гибрида сельскохозяйственных растений представляет собой определенную последовательность этапов, включая начальные этапы семеноводческого процесса.

Органы государственной власти субъектов РФ в сфере семеноводства наделяются полномочиями по принятию нормативных правовых актов, а именно: порядка формирования и использования фонда семян сельскохозяйственных растений субъекта РФ.

В сферу компетенции региональных органов входит определение числа поколений репродукционных семян сельскохозяйственных растений, а также выделение специальных зон для производства семян. Региональные органы государственной власти отвечают также за формирование фонда семян сельскохозяйственных растений субъектов РФ.

Депутаты облсовета были озабочены тем, что в Орловском регионе не создана адекватная рыночным отношениям современная организационно-экономическая модель регионального рынка сортовых семян зерновых культур и многолетних трав, при этом старая разрушена фактически полностью.

Поддержка семеноводства, оказываемая областным департаментом сельского хозяйства, заключается лишь в минимальном софинансировании приобретения сельхозтоваропроизводителями семян элиты.

Само же приобретение семян элиты и последующих репродукций отдельными рядовыми хозяйствами во многих случаях происходит стихийно, методом проб и ошибок, зачастую приобретаются нерайонированные сорта, нет возможности доработки последующих репродукций, что ведет к нерациональному использованию элитных семян и снижению эффективности ведения семеноводства, функционирования регионального рынка семян зерновых культур и многолетних трав.

Депутаты говорили и о том, что в регионе нет программы импортозамещения в области селекции и семеноводства и с этой проблемой надо выходить в федеральный центр.

Специально для топ-менеджеров, которые любят пиариться на чужих достижениях и отрицать свою ответственность за бедственное состояние научно-производственных учреждений региона из-за их федерального подчинения, приводим следующие факты.

ГФУП ОПХ «Стрелецкое», ГФУП ОПХ «Орловское», ГФУП Шатиловская СХОС производили семена элиты зерновых, зернобобовых, крупяных культур и многолетних трав.

Из всех перечисленных учреждений лишь ФГУП «Стрелецкое» по-прежнему сохраняет профиль семеноводческого по всему перечню культур. Кроме того, в хозяйстве благодаря ответственному отношению её руководства сохранено племенное животноводство по черно-пестрой породе КРС. И всё это без какой-либо поддержки из областного бюджета, а в 2018 году ещё и без федеральной, по причине того, что предприятие находится в стадии реорганизации. Остаётся надеяться, что после этого ФГУП «Стрелецкое»

не постигнет судьба Шатиловской СХОС.

Еще недавно в Орловской области пять хозяйств вели семеноводство картофеля: ОАО «Звягинки» Орловского района, ГФУП Шатиловская СХОС ВНИИЗБК, ЗАО «Куракинское» Свердловского района, КСП «Богородицкое» Хотынецкого района, ГФУП ОПХ «Орловское» ВНИИЗБК. Сейчас же фермер Стебаков в единственном числе и без помощи департамента пытается возродить семеноводство картофеля в области.

Семеноводством свеклы занимались такие хозяйства, как СПК «Возрождение» Ливенского района, ТнВ «Ревякин и К» и СПК «Прогресс» Малоархангельского района. Сейчас это направление не развито вообще.

И тот десяток небольших хозяйств, которые сейчас занимаются семеноводством наиболее распространенных зерновых культур, не идёт ни в какое сравнение с объёмом работ, проводимым 40 семеноводческими хозяйствами региона, существовавшими ранее.

Вот чем были озабочены депутаты на «Часе контроля», но от чиновников, подконтрольных мастеру делового администрирования Бутусову, они не получили ни одного вразумительного ответа.

Наталья Зарубина