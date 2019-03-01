Сегодня 100-лет со дня образования экспертно-криминалистической службы

Экспертно-криминалистический центр — одно из крупнейших подразделений УМВД по Орловской области. В его структуру входят семь отделов. Лаборатории центра оснащены сложнейшими спектрографами, газожидкостными хроматографами, ДНК-лабораторией. Из 49 основных видов экспертиз, которые предусмотрены в системе МВД, специалистами ЭКЦ проводятся исследования по 44 видам. Планируется открытие для региона новых видов экспертиз и исследований — радио-технических, психо-физеологических и автороведческих. Переоценить значение этой службы невозможно. Так, например, в прошедшем году экспертами-криминалистами центра было выполнено более 15 тысяч экспертиз и исследований, — сообщили в пресс-службе УМВД.