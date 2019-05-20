20 мая 2019



Сегодня митрополит Орловский и Болховский Тихон встретится с молодежью

20 мая в 14:00 в рамках совместного образовательного проекта Федерального агентства по делам молодежи и РАНХиГС «Диалог на равных» в Орле в Среднерусском институте управления — филиале РАНХиГС состоится открытая встреча студенческой молодежи и всех желающих с митрополитом Орловским и Болховским Тихоном.

Тема встречи: «Общество, молодежь и религия».

Беседа пройдет в режиме «открытого микрофона» — из зала все желающие смогут задать интересующие вопросы.

Место проведения: Орел, Бульвар Победы, 5А.

Вход свободный, информирует Орловская митрополия.

 

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Опубликовано 20 мая 2019 в 13:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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