Сегодня митрополит Орловский и Болховский Тихон встретится с молодежью
20 мая в 14:00 в рамках совместного образовательного проекта Федерального агентства по делам молодежи и РАНХиГС «Диалог на равных» в Орле в Среднерусском институте управления — филиале РАНХиГС состоится открытая встреча студенческой молодежи и всех желающих с митрополитом Орловским и Болховским Тихоном.
Тема встречи: «Общество, молодежь и религия».
Беседа пройдет в режиме «открытого микрофона» — из зала все желающие смогут задать интересующие вопросы.
Место проведения: Орел, Бульвар Победы, 5А.
Вход свободный, информирует Орловская митрополия.