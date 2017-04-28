Сегодня на площади перед Орловским городским центром культуры состоится большой концерт

Традиционный концерт, посвященный открытию нового творческого сезона, состоится 4 сентября в 17.00 на площади перед Орловским городским центром культуры.

В театрализованном представлении примут участие воспитанники студий и кружков, педагоги и родители.

С началом учебного года здесь начнут работу более 70 творческих объединений и коллективов: это хореография самых разных стилей, вокал, театр, цирк, английский язык, спортивные кружки и секции, школа русской гармоники, молодежный русский оркестр, изобразительное и декоративно-прикладное творчество. На сегодняшний день около 1,5 тысячи горожан занимаются в центре.

По окончании концерта желающие смогут записаться в кружки и секции.