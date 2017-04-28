Сегодня на площади перед Орловским городским центром культуры состоится большой концерт

Традиционный концерт, посвященный открытию нового творческого сезона, состоится 4 сентября в 17.00 на площади перед Орловским городским центром культуры.
В театрализованном представлении примут участие воспитанники студий и кружков, педагоги и родители.
С началом учебного года здесь начнут работу более 70 творческих объединений и коллективов: это хореография самых разных стилей, вокал, театр, цирк, английский язык, спортивные кружки и секции, школа русской гармоники, молодежный русский оркестр, изобразительное и декоративно-прикладное творчество. На сегодняшний день около 1,5 тысячи горожан занимаются в центре.
По окончании концерта желающие смогут записаться в кружки и секции.

 

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Опубликовано 04 Сен 2017 в 13:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 43

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