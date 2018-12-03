3 декабря 2018



Сегодня на уборку Орла от снега вышли более 20 единиц техники

По информации диспетчера МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», 3 декабря ликвидировать последствия обильного снегопада будут 7 КДМ, 4 трактора со щеткой, 3 самосвала, 2 фронтальных погрузчика, 2 шнекоротора, 1 снежный погрузчик, 1 «вилли» и 1 автогрейдер, всего 21 единица техники, информирует пресс-служба администрации Орла.

Также в уборке задействованы 75 человек. Они чистят подходы к остановочным павильонам и мостам, тротуары, парки и скверы.

Минувшей ночью уборку города от снега производили 25 единиц техники: 13 КДМ, 4 самосвала, по 2 фронтальных погрузчика и трактора со щеткой, по одному снегопогрузчику, шнекоротору, «вилли», автогрейдеру. В сутки израсходовано 243,9 тонны пескосоляной смеси, вывезено 315 кубометров снега и 70 кубометров мусора.

Особое внимание при уборке города от снега уделяется центральным улицам — Октябрьской, Московской, Комсомольской, Герцена, Горького, Тургенева, Московскому и Наугорскому шоссе.

Всего на предприятии 65 единиц техники, еще 12 коммунальных машин находятся в ремонте.

 

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Опубликовано 03 Дек 2018 в 11:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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