Сегодня ночью из орловской типографии «Труд» исчез тираж «Красной строки» с критикой губернатора Потомского

Тираж «Красной строки», «посвященной» губернатору Вадиму Потомскому, исчез из типографии «Труд» сегодня ночью.

Как сообщил «Орловской среде» главный редактор еженедельника «Красная строка» Юрий Лебедкин, в номере ожидались материалы с жесткой критикой администрации губернатора Потомского.

Это была публикация на тему странного приезда в Орловский регион якобы словенской делегации во главе с вице-президентом «Автоваза» Эдуардом Вайно. Автор задается вопросом: не пытается ли стремительно теряющий позиции орловский губернатор через Эдуарда Вайно выйти на его сына — руководителя администрации президента Антона Вайно?

В этом же номере был опубликован материал Людмилы Бутузовой из «Новых известий»: журналистка сообщила, как орловские чиновники по заданию губернатора Потомского формируют новогодние продовольственные наборы для федеральных министров.

Также журналисты «Красной строки» проинформировали читателей, что Вадим Потомский не является почетным президентом Федерации УКАДО, и посоветовали его пресс-службе убрать эту информацию с официального сайта, как ранее она удалила информацию о том, что Потомский является подполковником.

В исчезнувшем номере речь идет и о пиаре Потомского посредством спортсмена Трояновского, а также о том, как, будучи депутатом Госдумы, господин Потомский писал генпрокурору Чайке депутатский запрос с требованием провести проверку по фактам якобы «подкупа избирателей» кандидатом в Президенты РФ Владимиром Путиным и использованием им «преимуществ должностного положения». Потомский добивался снятия В. Путина с предвыборной дистанции, а затем, как пишет автор материала «Многогранее некуда», во время «предвыборной кампании команда кандидата в губернаторы Орловской области товарища Потомского усердно эксплуатировала авторитет президента страны В. Путина».

-Номер был оплачен, уже вечером, в день его сдачи в типографию, я, скажем так, почувствовал некоторое «шевеление» со стороны областной администрации, однако решил ничего не предпринимать до утра. Уже утром в пятницу мне стало известно о том, что тираж пропал, — рассказал «ОС» Юрий Лебедкин. -Я пришел в типографию, глаза у директора бегали, он сообщил мне, что тираж забрал наш представитель. Во-первых, представитель «Красной строки», который забирает тираж газеты из типографии — это я, во -вторых, как 9,5 тысячи газет могли отдать кому-то без документов? Однако, как я понимаю, тот, кто причастен к исчезновению большей части тиража нашей газеты, был не в курсе, что вечером, в день сдачи номера, почтовая экспедиция забирает из типографии экземпляры для «Роспечати» ( в этот раз забрали 1600 газет) и ночью развозит их по киоскам. Изъять газеты из киосков, которые принадлежат воронежской фирме, уже невозможно.

В настоящее время главный редактор еженедельника «Красная строка» Юрий Лебедкин пишет заявления в СУ СК по Орловской области и прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и принять соответствующие меры. Не исключено, что редакция «Красной строки» предъявит материальные претензии к типографии.