4 сентября 2019



Сегодня официально стартовала прививочная кампания от гриппа

Роспотребнадзор объявил официальный старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа. В состав отечественной вакцины входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне. Грипп остается одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем, и может одновременно поражать большие массы населения. Заболеть гриппом может любой человек. Ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5 до 10% всего населения планеты, что составляет порядка 1 млрд человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно, от гриппа, погибают до 650 тысяч человек. Только своевременная вакцинация с наибольшей вероятностью помогает человеку
сохранить жизнь и здоровье в случае заражения опасными вирусами гриппа.

«Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. В этом году мы планируем привить не менее 45% населения. Особое внимание будет уделено группам риска, а именно, детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет и медицинским работникам. В этой категории мы планируем охватить не менее 75% населения», — заявила главный государственный санитарный врач Анна Попова. Период с сентября по ноябрь больше всего подходит для того, что успеть сделать прививки себе и своим близким, до того, как инфекция начнет распространятся. Вакцинацию необходимо проводить за 2–3 недели до начала роста заболеваемости. Прививку оптимально делать заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

«Хотела бы обратить внимание, что в прошлом году, благодаря мониторинговым обследованиям и усилению контроля в местах массового пребывания людей, а также активной информационной компании, нам удалось привить от гриппа более 70 млн россиян, в том числе, 17 млн детей. Это позволило избежать высокой заболеваемости», — отметила Анна Попова.

 

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Опубликовано 04 Сен 2019 в 16:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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