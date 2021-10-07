Сегодня орловчане могут вакцинироваться от COVID-19 в Советском и Заводском районах

7 октября жители Орла могут вакцинироваться от COVID-19 в Советском и Заводском районах Орла.

Как сообщает официальный Портал Орловской области, мобильные прививочные пункты будут работать с 12.00 до 19.00.

В Советском районе — около торгового центра «Водолей» на улице Тургенева, 42.

В Заводском — на втором этаже здания автовокзала на улице Автовокзальной, 1.

Для прохождения процедуры вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.