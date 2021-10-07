7 октября 2021



Сегодня орловчане могут вакцинироваться от COVID-19 в Советском и Заводском районах

7 октября жители Орла могут вакцинироваться от COVID-19 в Советском и Заводском районах Орла.

Как сообщает официальный Портал Орловской области, мобильные прививочные пункты будут работать с 12.00 до 19.00.

В Советском районе — около торгового центра «Водолей» на улице Тургенева, 42.

В Заводском — на втором этаже здания автовокзала на улице Автовокзальной, 1.

Для прохождения процедуры вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

 

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Опубликовано 07 Окт 2021 в 13:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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