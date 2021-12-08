8 декабря 2021



Сегодня орловский космонавт Александр Мисуркин полетел на МКС

Запуск космического корабля «Союз МС-20» состоялся сегодня, 8 декабря, в 10:38:15 по московскому времени со стартового комплекса площадки № 31 на космодроме Байконур. Для командира корабля Александра Мисуркина это уже третья экспедиция на орбиту. Вместе с ним к Международной космической станции отправились два гражданина Японии: предприниматель Юсаку Маэзава и его ассистент Йозо Хирано.

Пуск ракеты-носителя, стыковку корабля с Международной космической станцией, встречу экипажей на околоземной орбите — всё это можно увидеть сегодня в прямом эфире на сайте https://www.roscosmos.ru/ и в социальных сетях госкорпорации «Роскосмос». Сближение пилотируемого корабля «Союз МС-20» с Международной космической станцией по четырехвитковой схеме и причаливание к стыковочному узлу модуля «Поиск» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и российских членов экипажей корабля и станции. Стыковка корабля запланирована в 16:41:06 мск (±3 мин).

На МКС экипаж проведет ряд экспериментов по российской научной программе. «Наше время на МКС будет очень насыщенным, сфокусированным. Для нас это определенный вызов — успеть все это сделать за те 12 дней, которые у нас будут», — рассказал Александр Мисуркин.

Один из экспериментов будет посвящен изучению циркуляции крови и насыщения тканей кислородом в голове и кончиках пальцев при адаптации организма в невесомости. Авторами этого исследования стали ученые Научно-технологического центра биомедицинской фотоники ОГУ имени И.С. Тургенева совместно с научно-производственным предприятием «Лазма» — разработчиком приборов, которые будут использоваться для наблюдения. Полученные результаты помогут при разработке профилактических средств, позволят космонавтам избежать недомогания и сохранять высокую работоспособность во время космического полета

Напомним, что космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин станет первым корреспондентом ТАСС на орбите. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно будет на информационных ресурсах агентства.

 

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Опубликовано 08 Дек 2021 в 17:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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