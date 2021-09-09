9 сентября 2021



Сегодня прививку от коронавируса можно сделать в Железнодорожном и Заводском районах Орла

9 сентября жители Орла могут вакцинироваться в Железнодорожном и Заводском районах города.

Как сообщает официальный Портал Орловской области, сегодня мобильные прививочные пункты будут работать с 12 до 19 часов.

В Железнодорожном районе можно сделать прививку около торгового центра «Европа» на улице Московской, 67.

В Заводском районе —  в кабинете на 2 этаже здания автовокзала, по адресу улица Автовокзальная, 1.

Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

 

В Орле подростки воровали пандусы для инвалидов и сдавали их в металлолом
Фотофакт: больные орловцы стоят по нескольку часов на ногах в очереди к врачу
В Орле жителя Тульской области приговорили к пожизненному сроку
Опубликовано 09 Сен 2021 в 13:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

Комментарии закрыты.

Новости

Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"