Сегодня прививку от коронавируса можно сделать в Железнодорожном и Заводском районах Орла

9 сентября жители Орла могут вакцинироваться в Железнодорожном и Заводском районах города.

Как сообщает официальный Портал Орловской области, сегодня мобильные прививочные пункты будут работать с 12 до 19 часов.

В Железнодорожном районе можно сделать прививку около торгового центра «Европа» на улице Московской, 67.

В Заводском районе — в кабинете на 2 этаже здания автовокзала, по адресу улица Автовокзальная, 1.

Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.