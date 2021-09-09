Сегодня прививку от коронавируса можно сделать в Железнодорожном и Заводском районах Орла
9 сентября жители Орла могут вакцинироваться в Железнодорожном и Заводском районах города.
Как сообщает официальный Портал Орловской области, сегодня мобильные прививочные пункты будут работать с 12 до 19 часов.
В Железнодорожном районе можно сделать прививку около торгового центра «Европа» на улице Московской, 67.
В Заводском районе — в кабинете на 2 этаже здания автовокзала, по адресу улица Автовокзальная, 1.
Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.