Сегодня улицы Орла убирают 45 единиц техники

Сегодня улицы Орла убирают 45 единиц спецтехники — на 13 больше, чем вчера. Это связано с усиливающимся снегопадом, проинформировали в мэрии Орла.

За прошедшие сутки работники «Спецавтобазы» вывезли с городских улиц 486 тонн снега (с ул. Ленина, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Металлургов, ул. 1-й Посадской, ул. Красноармейской, ул. Комсомольской, с Октябрьского, Александровского и Тургеневского мостов).

Кроме того, проведено расширение грейдером от снежных заносов обочин дорог по ул.1-я Посадская, ул. Васильевской, ул. Комсомольской, ул. Авиационной, по Кромскому шоссе, пер.Дарвина, ул. Полесской, ул. Матросова, ул. Поселковой, ул. Яблочной. Также дороги и тротуары были обработаны песко-соляной смесью — за сутки ее было израсходовано 200 тонн.

МУП «Спецавтобаза» продолжает работать в усиленном режиме.

 

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Опубликовано 12 Янв 2017 в 13:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 34

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