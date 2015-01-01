Сегодня улицы Орла убирают 45 единиц техники

Сегодня улицы Орла убирают 45 единиц спецтехники — на 13 больше, чем вчера. Это связано с усиливающимся снегопадом, проинформировали в мэрии Орла.

За прошедшие сутки работники «Спецавтобазы» вывезли с городских улиц 486 тонн снега (с ул. Ленина, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Металлургов, ул. 1-й Посадской, ул. Красноармейской, ул. Комсомольской, с Октябрьского, Александровского и Тургеневского мостов).

Кроме того, проведено расширение грейдером от снежных заносов обочин дорог по ул.1-я Посадская, ул. Васильевской, ул. Комсомольской, ул. Авиационной, по Кромскому шоссе, пер.Дарвина, ул. Полесской, ул. Матросова, ул. Поселковой, ул. Яблочной. Также дороги и тротуары были обработаны песко-соляной смесью — за сутки ее было израсходовано 200 тонн.

МУП «Спецавтобаза» продолжает работать в усиленном режиме.