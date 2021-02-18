Сегодня утром на ул. Октябрьской в Орле горел автомобиль

Сообщение о возгорании автомобиля Фольксваген на ул.Октябрьской в Орле поступило на телефон службы спасения в семь часов утра.

До прибытия пожарных водитель вместе с очевидцем происшествия попытались потушить огонь самостоятельно, применяя огнетушители.

К моменту прибытия пожарных автомобиль горел по всей площади (по статистике, легковой автомобиль горит 10-15 минут). Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, в течение нескольких минут огонь был локализован, а затем полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Важно отметить, что пожар произошел рядом с остановкой общественного транспорта, но, благодаря благоразумию водителей и пешеходов, место пожара быстро освободили, чтобы не создавать угрозу распространения огня.