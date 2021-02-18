18 февраля 2021



Сегодня утром на ул. Октябрьской в Орле горел автомобиль

Сообщение о возгорании автомобиля Фольксваген на ул.Октябрьской в Орле поступило на телефон службы спасения в семь часов утра.

До прибытия пожарных водитель вместе с очевидцем происшествия попытались потушить огонь самостоятельно, применяя огнетушители.

К моменту прибытия пожарных автомобиль горел по всей площади (по статистике, легковой автомобиль горит 10-15 минут). Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, в течение нескольких минут огонь был локализован, а затем полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Важно отметить, что пожар произошел рядом с остановкой общественного транспорта, но, благодаря благоразумию водителей и пешеходов, место пожара быстро освободили, чтобы не создавать угрозу распространения огня.

 

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Опубликовано 18 Фев 2021 в 11:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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