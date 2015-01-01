Сегодня в Богоявленском соборе Орла пройдет акция памяти жертв крушения Ту-154

В день траура, 26 декабря, в 18:30 в Богоявленском соборе Орла пройдет акция памяти жертв крушения Ту-154 в районе Сочи.

Православная молодёжь города зажжет у стен храма свечи в память о погибших. Священнослужители храма совершат панихиду. В акции могут принять участие все желающие.

Утром 25 декабря самолет ТУ-154, вылетевший из Сочи, разбился над Чёрным морем. В авиакатастрофе погибли 92 человека. В числе погибших — четыре выпускника Орловского государственного института культуры. Один из них — Дмитрий Литвяков — 28 июля 2016 года в составе мужского хора Богоявленского собора участвовал в Патриаршей службе в Богоявленском храме, информирует Орловская митрополия.