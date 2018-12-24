Сегодня в Детском парке в Орле состоится открытие новогодней ёлки (6+)

24 декабря в 13.00 в Детском парке состоится открытие новогодней ёлки (6+). Снегурочка, Дед Мороз и Баба-Яга подготовили для гостей праздника сказочную программу.

На празднике наградят победителей и участников конкурса «Ёлочная игрушка — 2019». Конкурс проводится в течение шести лет, в этом году в нём приняли участие более 600 детей, собрано порядка тысячи работ.

Детские игрушки украсят главную ёлку Детского парка, а также небольшие ёлочки и сосны на всей территории объекта.