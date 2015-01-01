Сегодня в Глазуновском районе волонтеры посадили около 6 тысяч молодых дубков

В рамках Всероссийской акции «Дерево Победы» порядка 150 человек сегодня отправились в Глазуновский район, где на территории поселка Новый Хутор Сеньковского сельского поселения высадили 6 тысяч красных дубов. Саженцы были приобретены за счет спонсорских средств, — уточнили в пресс-службе облправительства.

Красный дуб гораздо неприхотливее других растений, к тому же его семена быстро распространяются животными – так что есть надежда, что когда саженцы вырастут и начнут плодоносить — вокруг рукотворных посадок начнут появляться все новые и новые деревья. Кстати, из других особенностей отметим, что дерево очень долговечно, а при наличии благоприятных условий оно может прожить до двухсот лет. Растет быстро, особенно первые двадцать лет. В некоторых странах Европы желуди красного дуба используют в пищу. По вкусу они похожи на каштаны и, если их правильно приготовить, очень сытные и ароматные. Но молодые деревья плодоносят скудно, так что продегустировать урожай удастся еще не скоро.

По данным портала «ФБ.ру», в городах эти деревья хорошо фильтруют грязный воздух и защищают жителей от шума автомобилей. Красные дубы можно высаживать даже в местах, где из-за транспорта имеет место сильная загазованность.

 

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Опубликовано 14 Апр 2017 в 15:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 17

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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