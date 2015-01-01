Сегодня в Глазуновском районе волонтеры посадили около 6 тысяч молодых дубков

В рамках Всероссийской акции «Дерево Победы» порядка 150 человек сегодня отправились в Глазуновский район, где на территории поселка Новый Хутор Сеньковского сельского поселения высадили 6 тысяч красных дубов. Саженцы были приобретены за счет спонсорских средств, — уточнили в пресс-службе облправительства.

Красный дуб гораздо неприхотливее других растений, к тому же его семена быстро распространяются животными – так что есть надежда, что когда саженцы вырастут и начнут плодоносить — вокруг рукотворных посадок начнут появляться все новые и новые деревья. Кстати, из других особенностей отметим, что дерево очень долговечно, а при наличии благоприятных условий оно может прожить до двухсот лет. Растет быстро, особенно первые двадцать лет. В некоторых странах Европы желуди красного дуба используют в пищу. По вкусу они похожи на каштаны и, если их правильно приготовить, очень сытные и ароматные. Но молодые деревья плодоносят скудно, так что продегустировать урожай удастся еще не скоро.

По данным портала «ФБ.ру», в городах эти деревья хорошо фильтруют грязный воздух и защищают жителей от шума автомобилей. Красные дубы можно высаживать даже в местах, где из-за транспорта имеет место сильная загазованность.