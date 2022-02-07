7 февраля 2022



Сегодня в Орле на заправке загорелся автобус

В 9.38 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании автобуса на газозаправочной станции на улице Афонина.

Как сообщает ГУ МЧС по Орловской области, на место происшествия были оперативно направлены дежурная смена специализированной пожарно-спасательной  части и отделение ПСЧ-3.

По прибытии было установлено, что автобус «ПАЗ» горел изнутри. Работникам заправочной станции до прибытия пожарных при помощи огнетушителей удалось сдержать распространение огня.

Пожарные оперативно приступили к тушению горящего автобуса и охлаждению газовых баллонов и заправочного оборудования станции. После ликвидации открытого горения огнеборцы отбуксировали автобус на безопасное расстояние. Всего к ликвидации пожара привлекались три единицы техники и 11 человек личного состава.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

 

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Опубликовано 07 Фев 2022 в 15:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 41

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