Сегодня в Орле на заправке загорелся автобус

В 9.38 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании автобуса на газозаправочной станции на улице Афонина.

Как сообщает ГУ МЧС по Орловской области, на место происшествия были оперативно направлены дежурная смена специализированной пожарно-спасательной части и отделение ПСЧ-3.

По прибытии было установлено, что автобус «ПАЗ» горел изнутри. Работникам заправочной станции до прибытия пожарных при помощи огнетушителей удалось сдержать распространение огня.

Пожарные оперативно приступили к тушению горящего автобуса и охлаждению газовых баллонов и заправочного оборудования станции. После ликвидации открытого горения огнеборцы отбуксировали автобус на безопасное расстояние. Всего к ликвидации пожара привлекались три единицы техники и 11 человек личного состава.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.