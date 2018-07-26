26 июля 2018



Сегодня в Орле пройдет митинг против повышения пенсионного возраста

26 июля в 18.00 в Орле на площади перед зданием администрации Северного района (Московское шоссе, 137) начнется митинг против повышения пенсионного возраста.

Митинг, согласованный с администрацией города Орла, проводит региональное отделение партии «Справедливая Россия».

Напомним, члены партии голосовали против законопроекта о повышении пенсионного возраста, принятого 19 июля единороссовским большинством в Госдуме в первом чтении.

 

В Орле сотрудники ДПС помогли молодой супружеской паре вовремя добраться до роддома
В Орле на стройплощадке нашли авиабомбу
В Ливнах на остановке ограбили пенсионера
Опубликовано 26 Июл 2018 в 14:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 45

Комментарии закрыты.

Новости

«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"