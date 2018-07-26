Сегодня в Орле пройдет митинг против повышения пенсионного возраста

26 июля в 18.00 в Орле на площади перед зданием администрации Северного района (Московское шоссе, 137) начнется митинг против повышения пенсионного возраста.

Митинг, согласованный с администрацией города Орла, проводит региональное отделение партии «Справедливая Россия».

Напомним, члены партии голосовали против законопроекта о повышении пенсионного возраста, принятого 19 июля единороссовским большинством в Госдуме в первом чтении.