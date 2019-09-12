12 сентября 2019



Сегодня в Орле простились с известным фотографом Вячеславом Митрохиным

Сегодня в Орле простились с Вячеславом Митрохиным — известным фотографом, фотохудожником, бывшим фотокорреспондентом газет «Орловский комсомолец», «Орловская правда».

В многочисленных фоторепортажах Вячеслава Митрохина отражены все знаковые события, происходившие в Орловской области в течение нескольких последних десятилетий; на плёнках талантливого фотографа запечатлены и «времена», и «нравы». Именно по уникальным архивам Вячеслава Митрохина наши потомки смогут судить о нас, ныне живущих.

В течение нескольких лет Вячеслав Анатольевич сотрудничал с редакцией газеты «Орловская среда». Наши читатели запомнили «обложку» одного из праздничных номеров «ОС», посвященного Дню Победы, и первополосный снимок Вячеслава Митрохина, на котором молодая девушка трогательно обнимает ветерана войны. В этом был весь Вячеслав Анатольевич: бесконечно добрый, чуткий и в силу своей профессии очень ранимый человек.

Вячеслав Анатольевич Митрохин ушел внезапно, на 73 году жизни. Он навсегда останется в нашей памяти человеком с молодой душой, пытливым умом, глубоким знанием жизни.

«Орловская среда» выражает глубокие соболезнования родным и близким Митрохина Вячеслава Анатольевича.

 

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Опубликовано 12 Сен 2019 в 14:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 71

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