Сегодня в Орловском краеведческом музее и его филиалах проходят Дни открытых дверей (6+)

На протяжении многих лет Орловский краеведческий музей и его филиалы проводят 1 сентября День открытых дверей. В День знаний сотрудники музея организуют тематические экскурсии и мероприятия для учеников школ.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в этом году учащихся и преподавателей школ города Орла приглашают посетить экспозиции и выставки музеев (без экскурсионного обслуживания) с 10-00 до 17-00.

Вход бесплатный.

В музеях соблюдается масочный режим.

Адреса музеев и телефоны для справок:

Орловский краеведческий музей: г. Орел, ул. Гостиная, 2. Тел.: 47-13-91

Военно-исторический музей: г. Орел, ул. Нормандия-Неман, 1. Тел.: 59-06-45

Дом-музей В.А. Русанова: г. Орел, ул. Русанова, 43. Тел.: 54-45-31