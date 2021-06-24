Сегодня в Северном районе Орла работает мобильный пункт вакцинации

Сегодня в Северном районе Орла работает мобильный пункт вакцинации. Вакцинирование начнется в 15.00 и продлится до 20.00.

Администрация г. Орла напоминает о графике работы ФАПов в выходные дни.

Суббота:

Северный район: Московское шоссе, 56 (рядом с ТЦ «Лента»)

Железнодорожный район: ул. Привокзальная, 8 (недалеко от мемориального комплекса в память о героях-железнодорожниках).

Воскресенье:

Советский район: ул. Тургенева, 42 (в районе ТЦ «Тургеневский»);

Заводской район: ул. Комсомольская, 242 (в районе кинотеатра «Современник»).

Кроме того, записаться на прививку можно: