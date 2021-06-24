Сегодня в Северном районе Орла работает мобильный пункт вакцинации
Сегодня в Северном районе Орла работает мобильный пункт вакцинации. Вакцинирование начнется в 15.00 и продлится до 20.00.
Администрация г. Орла напоминает о графике работы ФАПов в выходные дни.
Суббота:
- Северный район: Московское шоссе, 56 (рядом с ТЦ «Лента»)
- Железнодорожный район: ул. Привокзальная, 8 (недалеко от мемориального комплекса в память о героях-железнодорожниках).
Воскресенье:
- Советский район: ул. Тургенева, 42 (в районе ТЦ «Тургеневский»);
- Заводской район: ул. Комсомольская, 242 (в районе кинотеатра «Современник»).
Кроме того, записаться на прививку можно:
- с помощью Единого портала государственных услуг «Госуслуги»
- через официальный сайт департамента здравоохранения Орловской области (раздел «Электронная регистратура»
- по многоканальному телефону 122);
- по телефону горячей линии департамента здравоохранения Орловской области (4862) 40-20-56;
- поликлиника №1 (ул. Московская, 27) — (4862) 54-26-83;
- поликлиника №2 (ул. 8 Марта, 2; ул. Горького, 14) — 42-37-53, 42-37-57, 76-14-25;
- поликлиника №3 (ул. Комсомольская, 33; ул. Комсомольская, 245; ул. Машкарина, 10) — 43-03-02;
- поликлиника №4 (ул. Раздольная, 57) — 44-56-45.