24 июня 2021



Сегодня в Северном районе Орла работает мобильный пункт вакцинации

Сегодня в Северном районе Орла работает мобильный пункт вакцинации. Вакцинирование начнется в 15.00 и продлится до 20.00.

Администрация г. Орла напоминает о графике работы ФАПов в выходные дни.

Суббота:

  • Северный район: Московское шоссе, 56 (рядом с ТЦ «Лента»)
  • Железнодорожный район: ул. Привокзальная, 8 (недалеко от мемориального комплекса в память о героях-железнодорожниках).

Воскресенье:

  • Советский район: ул. Тургенева, 42 (в районе ТЦ «Тургеневский»);
  • Заводской район: ул. Комсомольская, 242 (в районе кинотеатра «Современник»).

Кроме того, записаться на прививку можно:

  • с помощью Единого портала государственных услуг «Госуслуги»
  • через официальный сайт департамента здравоохранения Орловской области (раздел «Электронная регистратура»
  • по многоканальному телефону 122);
  • по телефону горячей линии департамента здравоохранения Орловской области (4862) 40-20-56;
  • поликлиника №1 (ул. Московская, 27) — (4862) 54-26-83;
  • поликлиника №2 (ул. 8 Марта, 2; ул. Горького, 14) — 42-37-53, 42-37-57, 76-14-25;
  • поликлиника №3 (ул. Комсомольская, 33; ул. Комсомольская, 245; ул. Машкарина, 10) — 43-03-02;
  • поликлиника №4 (ул. Раздольная, 57) — 44-56-45.

 

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Опубликовано 24 Июн 2021 в 12:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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