19 февраля 2021



Сегодня-завтра на Орловщине сохранится опасно низкая температура

По прогнозу Орловского гидрометцентра, 19-20 февраля на территории области сохранится аномально холодная погода. Отклонение среднесуточной температуры от климатической нормы составит 7-12 градусов. С понижением температуры воздуха увеличивается вероятность возникновения пожаров. Пресс-служба МЧС обратилась к жителям с просьбой быть бдительными и внимательными по отношению к себе, своему дому и людям, которые живут рядом с вами. Берегите себя и свой кров от огня!

Не оставляйте без присмотра работающие электронагревательные приборы. Электроутюги, электроплиты, ставятся только на несгораемые и теплоизолирующие подставки. Одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов большой мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара.

При пользовании газовыми приборами не оставляйте их без присмотра. Помните, что сушить белье над газовой плитой опасно – оно может загореться. Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и газовыми приборами, а также за топящимися печами.

 

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Опубликовано 19 Фев 2021 в 13:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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