Сегодня жители Орла могут вакцинироваться от COVID-19 в Советском и Заводском районах

Мобильные пункты вакцинации будут работать с 12 до 19 часов.

Жители Советского района могут вакцинироваться возле торгового центра «Водолей», расположенного по адресу: улица Тургенева, 42.

Для жителей Заводского района прививочный пункт работает на 2 этаже здания автовокзала, по адресу: улица Автовокзальная, 1.

Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.