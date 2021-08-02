Сегодня жители Орла смогут привиться от COVID-19 в Заводском и Северном районах

Как сообщает официальный Портал Орловской области, получить первый компонент вакцины в мобильных прививочных пунктах жители областного центра смогут с 12 до 19 часов.

Жители Заводского района смогут вакцинироваться от COVID-19 по адресу ул. Автовокзальная, 1 (около городского автовокзала).

Для жителей Северного района прививочный пункт будет работать около торгового центра «Европа», расположенного по адресу ул. Металлургов, 17. к. 1.

Напоминаем, что при себе необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.