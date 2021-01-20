Сэкономленные из-за пандемии деньги Орел потратил на ремонт спортплощадок

Из-за отмены массовых спортивных мероприятий сложилась экономия бюджетных средств, которые решили пустить на ремонт спортплощадок. Об этом говорилось на заседании профильного комитета горсовета. Замначальника управления соцподдержки, физкультуры и спорта Наталья Андреева рассказала, что до запрета (в марте 2020 года), вызванного пандемией коронавируса, город успел провести 25 муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий из 147 запланированных. Спортивный сезон, напомним, частично возобновился в сентябре и до конца года было проведено еще 18 городских соревнований. 1,5 миллиона рублей, сэкономленных из-за отмены соревнований администрация города направила на реконструкцию и ремонт спортивных сооружений по месту жительства.

Новые хоккейные корты приобретены и весной будут установлены взамен пришедших в негодность на набережной Дубровинского и улице Розы Люксембург. “Почему выбрали именно корты, а не постройку, например, скейтпарка, который мы обсуждали несколько лет?”, — уточнил участвующий в заседании зампред горсовета Иван Дынкович. По словам Андреевой, на строительство имевшейся экономии не хватало, сосредоточились на поддержании в работоспособном состоянии имеющихся объектов.

Она отметила, что всего городской спортивный центр сегодня содержит 14 кортов. На территории СК «Маринченко» и СК «Южный» круглогодично работают пункты проката (коньки, лыжи, прокат теннисного стола) и тренажерные залы.