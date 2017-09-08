«Секретный миллионер» побывал в Орле

В рамках проекта телеканала «Пятница!» успешный бизнесмен пожертвовал на счет орловского реабилитационного центра один миллион рублей.

Предприниматель и долларовой миллионер из Австралии Сергей Сергиенко стал участником благотворительного реалити-шоу «Секретный миллионер». По условиям реалити телеканала «Пятница!» состоятельные люди под видом обычных людей отправляются в российские города, чтобы найти себе жилье и работу, а также тех, кто действительно нуждается в помощи.

Так, «секретный миллионер» отправился в Орел, где ему было необходимо сохранять легенду о том, что он – бездомный бродяга, пытающийся выжить в России и начать новую жизнь. По воле случая Сергей оказался в реабилитационном центре, куда он пришел устраиваться на работу волонтером. Миллионера очень тронула работа сотрудников досугового центра помощи детям с ментальными нарушениями, которые отдают много сил и энергии на общение с особенными воспитанниками, поэтому он решил оказать им финансовую помощь.

«Для того, что эти женщины делают, нужно иметь сердце размером с Техас. Они столько трудятся, помогая инвалидам, это феноменально! – поделился Сергиенко. – Когда я признался, кто я такой, они не поверили. Мне кажется, они до сих пор думают, что это розыгрыш.».

Кроме того, в числе тех, кому Сергиенко оказалась финансовую помощь, оказалось еще несколько орловских семей, на подарки которым бизнесмен потратил больше миллиона.

Программа «Секретный миллионер» с участием Сергей Сергиенко выйдет уже сегодня, 20 ноября, в 21:00 на телеканале «Пятница!».

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