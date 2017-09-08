«Секретный миллионер» побывал в Орле

В рамках проекта телеканала «Пятница!» успешный бизнесмен пожертвовал на счет орловского реабилитационного центра один миллион рублей.

Предприниматель и долларовой миллионер из Австралии Сергей Сергиенко стал участником благотворительного реалити-шоу «Секретный миллионер». По условиям реалити телеканала «Пятница!» состоятельные люди под видом обычных людей отправляются в российские города, чтобы найти себе жилье и работу, а также тех, кто действительно нуждается в помощи.

Так, «секретный миллионер» отправился в Орел, где ему было необходимо сохранять легенду о том, что он – бездомный бродяга, пытающийся выжить в России и начать новую жизнь. По воле случая Сергей оказался в реабилитационном центре, куда он пришел устраиваться на работу волонтером. Миллионера очень тронула работа сотрудников досугового центра помощи детям с ментальными нарушениями, которые отдают много сил и энергии на общение с особенными воспитанниками, поэтому он решил оказать им финансовую помощь.

«Для того, что эти женщины делают, нужно иметь сердце размером с Техас. Они столько трудятся, помогая инвалидам, это феноменально! – поделился Сергиенко. – Когда я признался, кто я такой, они не поверили. Мне кажется, они до сих пор думают, что это розыгрыш.».

Кроме того, в числе тех, кому Сергиенко оказалась финансовую помощь, оказалось еще несколько орловских семей, на подарки которым бизнесмен потратил больше миллиона.

Программа «Секретный миллионер» с участием Сергей Сергиенко выйдет уже сегодня, 20 ноября, в 21:00 на телеканале «Пятница!».

ООО «Телекомпания «Пятница»

 

Копи пенсию смолоду
Горсть орловской земли из Сквера танкистов отправится в Омскую область
В Орловской области перезахоронили останки пилотов бомбардировщика Пе-2
Опубликовано 20 Ноя 2017 в 15:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 358

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"