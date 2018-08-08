Сельхозреклама для врио

№26 (519) от 8 августа 2018 г.

1 августа на встрече с жителями Советского района

в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС при Президенте РФ врио губернатора Клычков усомнился в том, что Орловская область является аграрным регионом.

– Есть большое заблуждение. Оно кажется константой для большинства людей. И во многом оно, конечно, обоснованно. Речь идет об утверждении, что Орловская область – исключительно аграрный регион. Если смотреть структуру валового регионального продукта, то на долю сельского хозяйства приходится только 17%. При этом основным налогоплательщиком является промышленное производство, – сказал Андрей Клычков.

Означают ли эти слова, что врио разочарован фактическим положением в одной из главных отраслей экономики региона? Похоже, что так. Но если это так, что мешает ему заняться проблемами отрасли, тем более что у него есть такой выдающийся специалист в сельском хозяйстве, как зампред областного правительства Дмитрий Бутусов?

К сожалению, то, что мы видим сейчас, надежды на грамотное и последовательное развитие АПК не оставляет. Врио Клычков идет по проторенной Бутусовым дорожке: агропромышленный комплекс региона используется как пиар-площадка.

АПК как пиар-площадка

Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к информации о пребывании в Орле журналистов радиостанции «Маяк». Как сообщает официальный портал Орловской области, «ряд программ популярного проекта радиостанции «Маяк» «Сергей Стиллавин и его друзья» будет посвящен развитию орловского АПК». Провластный сайт «Орел-регион» уточняет: «Для того чтобы сделать специальный выпуск передачи (речь идет об интервью врио. – Прим. ред.), московские гости приехали в Орёл».

А теперь небольшое уточнение внесет «Орловская среда»: сообщая в эфире о приезде в Орел, Сергей Стиллавин и его коллега Рустам Вахидов объяснили необходимость недельной командировки запланированным посещением ряда фермерских хозяйств в Орловской и Брянской областях в целях поддержки Всероссийской переписи фермеров «Своё». А так как любая сельхозперепись проводится в том числе в целях выявления проблем в АПК, мы можем поставить под сомнение заявления местных «рупоров».

Однако их вряд ли что-то смутит. После того как на встрече с жителями Советского района города Орла врио прозрачно намекнул, что сельское хозяйство, а соответственно, и сельские территории – это далеко не самое важное в Орловской области, он, не приходя в сознание, принялся рассказывать столичным журналистам о пресловутом количестве зерна на душу населения, рекордных урожаях, правда, не забывая выражать некоторую озабоченность по поводу «развития» в области переработки.

Мы же в очередной раз скажем несказанное. Данные Орёлстата свидетельствуют о том, что среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве в Орловской области в 2017-м, рекордном на урожай зерна году, составила 17,3 тысячи человек. Это лишь 7,9% всех занятых в экономике региона. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году) составил 99,3.

Орловская область с её вымирающими сёлами благодаря последовательной «работе» приезжих управленцев всё дальше откатывается назад, отставая в своём развитии от успешных соседей.

Только за один 2017 год сельское население Орловской области сократилось ещё на 2832 человека. Никто здесь не думает ни о развитии сельских территорий, ни о жителях этих территорий. Часто ли нам сообщают о закрепления на селе молодых кадров и высококвалифицированных специалистов посредством строительства для них жилья, обеспечения медицинского обслуживания, поддержки сельских школ, детских садов? Может быть, стоит начать говорить вслух об отсутствии водоснабжения и разбитых дорогах на селе?

Инвесторы, с которыми договариваются наши «эффективные менеджеры» во главе с Дмитрием Бутусовым, предпочитают нанимать людей для работы вахтовым методом. Орловская область на сегодняшний день является слабым сырьевым придатком экономики других, успешно развивающихся регионов, – так можно определить то состояние, в которое вогнали её нынешние «менеджеры». Зерно из области вывозится, здесь оно практически не перерабатывается. Произведенного молока не хватает для удовлетворения потребностей собственного населения в натуральном питании. Овощей и фруктов также производится недостаточно, а те, что в редкие благоприятные годы получают в личных подсобных хозяйствах, сгнивают на огородах из-за отсутствия перерабатывающих производств и возможности реализации в другие регионы. В нашей области нет собственных птицефабрик и промышленного производства куриного яйца. Несколько крупных холдинговых компаний, использующих земельный ресурс региона, вывозят выращенную и произведенную здесь продукцию для переработки в другие области. Действительно, разве можно назвать Орловскую область высокоразвитым аграрным регионом?

О чём думают топ-менеджеры области во главе с врио? В Орле вместо новых пищевых перерабатывающих производств появляется небезопасный для здоровья граждан завод ПВХ-покрытий. В области, позиционирующей себя кузницей кадров для промышленности и АПК, как минимум должны строиться механосборочные заводы (вспомнить тот же упущенный шанс с «Амазоне»), предприятия по переработке пшеницы, сои, высокобелковых и масличных культур, мясоперерабатывающие предприятия, заводы по производству премиксов.

«Реальные инвестиции» Клычкова

Единственное, на что способны наши чиновники – это устроить пиар из визита врио на территорию бывшего молокозавода «Данон», который, как мы помним, ушел из Орловского региона в Липецкий из-за нехватки молочного сырья.

В надежде на короткую память жителей области и журналистов, пресс-служба врио без всякого стыда врет о том, что новый инвестор найден в рамках так называемой губернаторской программы Клычкова «Реальные инвестиции». Напомним, об этом инвесторе Бутусов рассказывал СМИ еще при Потомском, в июле 2017 года. Через год, в августе 2018 года, официальный «рупор» обладминистрации повторяет то же самое, только с поправкой: инвестора нашли при Клычкове. Что характерно, как и все анонсированные ранее тепличные и другие проекты, проект по производству сыров ООО «Первая линия ГК «Сыробогатов» обещают реализовать после выборов губернатора, в 2019 году.

Возможно, не каждый способен сразу осознать огромную пропасть между тем, что говорится в чиновничьих СМИ, и тем, что происходит на самом деле. Но многие вещи столь очевидны, что не заметить их невозможно.

По заявлению областных чиновников, на площадке орловского молочного комбината предусмотрено создание цехов по производству полутвердых и рассольных сыров, нарезке и упаковке сыров, а также цеха сгущения и сушки сыворотки, творожного цеха. Если предположить, что продукция будет производиться из натурального сырья, то где брать молоко? Известно ли врио, что орловского молока недостаточно даже для удовлетворения потребностей собственного населения?

Бутусов, приведенный Потомским из Ленинградской области для «спасения» молочного животноводства и птицеводства, окончательно вогнал эти отрасли в глубокую стагнацию.

За последние четыре года поголовье коров молочного направления продуктивности сократилось в области на

10,7 тысячи голов. За прошедший 2017 год численность молочных коров в хозяйствах всех категорий сократилась ещё на 2,1 тыс. голов и насчитывает 33,2 тысячи голов. По оценкам специалистов, это беспрецедентное падение с послевоенного периода развития области. Без работы остались сотни, если не тысячи животноводов.

Известно ли врио, что более четверти производимого в области молока «утекает» в другие регионы из-за лучших условий приёмки? Наши молокоперерабатывающие предприятия могли бы увеличивать объёмы производства переработанного молока, масла, сыров и прочей продукции, только если бы имели возможность реализовывать свою продукцию по достойным ценам в торговых сетях.

В этой связи уместно задать еще один вопрос врио и господину Бутусову: их пиар-акции по продвижению продукции компании «Молос» на площадки «ФудСити» увенчались успехом? Сколько и куда отгружено продукции этого предприятия через главный московский распределительный центр?

Вместо того чтобы ежедневно заниматься рутинной и кропотливой работой, которую никто не замечает, но которая приносит реальный результат, нашим чиновникам проще «скакать» по полям и сельхозорганизациям, фотографироваться и позировать на камеры. Это очевидно. Как очевидно и то, что забалтывание проблем – тренд, заданный экс-губернатором Потомским и его помощником Бутусовым, нынешним врио принят на «ура». Есть, правда, у нас опасения, что врио Потомского превзойдет.

Наталья Зарубина

Фото пресс-службы губернатора

К сведению:

По итогам 2017 года смертность в Орловском регионе в 1,7 раза превысила рождаемость. В прошлом году в области родились 7143 ребёнка, умерли 11839 человек. Основными причинами смерти орловчан являются болезни системы кровообращения (58,2 %) и новообразования (16,3 %). Правительство области, активно поддерживая строительство завода ПВХ, целенаправленно формирует дальнейший негативный тренд на ухудшение экологической и демографической ситуации.

С такой политикой, безусловно, показатели производства не только зерна, но и любой другой продукции в расчете на душу населения всегда будут высокими: меньше душ – больше показатель.