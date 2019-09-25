Сельские школы ликвидируют

№33 (570) от 25 сентября 2019 г.

Руководитель регионального департамента образования Татьяна Крымова озвучила шокирующие цифры: с 2017 года реорганизованы 29 школ в районах области, ряд учреждений образования ликвидированы, до конца 2019 года планируется закрыть еще девять школ; в следующем учебном году — ликвидировать одиннадцать муниципальных общеобразовательных организаций.

За знаниями — по бездорожью

Как рассказала Татьяна Крымова на сентябрьской сессии облсовета, где в рамках правительственного часа обсуждался болезненный вопрос ликвидации сельских школ, в 2017 году были ликвидированы две школы в Мценске и Глазуновском районе, два филиала общеобразовательных организаций в Глазуновском и Малоархангельском районах; реорганизованы три школы путем присоединения в качестве филиалов к другим общеобразовательным организациям в г. Ливны, Должанском и Кромском районах. К шести школам присоединены в качестве филиалов дошкольные образовательные организации — в Знаменском, Краснозоренском, Новодеревеньковском и Урицком районах.

В 2018 году ликвидированы три школы в Верховском, Глазуновском, Малоархангельском районах. Ликвидированы три филиала общеобразовательных организаций в Колпнянском и Ливенском районах, реорганизованы две общеобразовательные организации путем присоединения в качестве филиалов к другим школам в Свердловском районе. К трем школам присоединены дошкольные образовательные организации в Верховском и Знаменском районах. К двум школам в качестве филиалов присоединены учреждения дополнительного образования в Колпнянском и Урицком районах. В Новодеревеньковском районе начальная школа перепрофилирована в детский сад.

Причинами оптимизации школ является снижение или отсутствие численности обучающихся, необходимость повышения качества образования, улучшения материально-технической базы, сокращение неэффективных расходов в сфере образования, — пояснила Крымова.

В соответствии с планами и заявлениями глав муниципальных образований до конца 2019 года департаментом образования согласованы ликвидация девяти муниципальных образовательных организаций в Верховском, Должанском, Корсаковском, Малоархангельском, Орловском и Урицком районах, ликвидация одного филиала дошкольного образования в Новодеревеньковском районе, реорганизация четырех школ в форме присоединения к другим школам в Орловском и Кромском районах; реорганизация одной школы в форме присоединения к ней учреждения дополнительного образования в Знаменском районе.

В соответствии с заявками глав районов в 2020-2021 годах планируется ликвидация 11 муниципальных общеобразовательных организаций в Болховском, Краснозоренском, Ливенском, Покровском, Шаблыкинском районах, ликвидация двух филиалов дошкольных организаций в Новодеревеньковском районе, реорганизация двух общеобразовательных организаций в форме присоединения в качестве филиалов к другим школам в Залегощенском и Хотынецком районах.

Татьяна Крымова подготовила развернутые ответы на поступившие заранее вопросы депутатов. Они касались трудоустройства учителей реорганизованных школ и зарплат педработников, а также повышения качества образовательных услуг в связи с оптимизацией в системе образования. Если кратко: все, кто захотел работать, трудоустроены (правда, многие учителя отправились на пенсию), зарплата выросла, ученики стали учиться еще лучше. Несмотря на все формальные «плюсы» ликвидации школ, озвученные руководителем департамента образования, депутаты усомнились в том, что реформы проходят безболезненно, и привели ряд фактов, которые свидетельствуют об обратном. Это и незаконная ликвидация Топковской школы в Покровском районе, где до сих пор нет нормальной безопасной дороги, по которой детей должны доставлять в другую школу, и отсутствие школьного автобуса, который бы возил детей в одну из школ в Ливенском районе (проблему озвучил депутат Морозов): дети вынуждены пользоваться маршруткой, где «люди набиты, как селедки в бочке», и отсутствие дороги в Сабурово, где также планируют ликвидировать школу из-за её несоответствия современным требованиям.

Нас ждет судьба Крайнего Севера?

Если исключить сопутствующие проблемы, связанные с ликвидацией либо реорганизацией отдельных школ, а именно: отсутствие безопасных дорог и школьных автобусов, то, по мнению чиновников, которые инициируют закрытие сельских школ, получаются одни «плюсы». Экономятся расходы на содержание школьного персонала и учителей, которые отказываются ездить на работу за десятки километров, а также расходы на содержание зданий. Нет школ — нет проблем. Кроме, пожалуй, одной, которую назвал депутат Тарасевич:

— Проблема в области не в оптимизации школ, а в демографии, в количестве ее населения. Месяц назад я читал новость, что в Краснодарском крае установлен рекорд в одной из школ, там есть даже «Первый «Ш». В Орловской области идет сокращение, сокращение и сокращение. Мы регион аграрный, находимся в Центральном федеральном округе, и то, что мы повторяем судьбу школ Крайнего Севера, это очень прискорбно наблюдать. И здесь очень большие вопросы к реализации программ на удержание, на создание рабочих мест в селах, деревнях, на повышение демографии в селе.

По поводу демографических «рекордов» Орловской области: по данным Орелстата, с 2015 по 2018 годы численность населения Орловской области сократилась с 759,7 тыс. человек до 739, 5 тыс. человек; при этом население области стареет: численность пенсионеров увеличилась с 269 тыс. до 271,3 тыс. человек. Если учитывать тот факт, что в областном центре школы не ликвидируются и не реорганизуются, напротив, в Орле в односменном режиме работают всего 12 школ из 43-х, при этом отдельные школы значительно перегружены, речь идет о катастрофическом сокращении и старении именно сельского населения. Это из орловских сел уезжают трудоспособные граждане, это в орловских деревнях перестали рожать детей. Депутат Морозов прав: главная причина того, что орловское село вымирает, — это отсутствие работы и комфортных условий для жизни, так как войн и эпидемий в орловских деревнях, слава Богу, нет. И почему за явные провалы в своей работе не несет ответственность зампред по развитию агропромышленного комплекса г-н Бутусов, годами имитирующий создание новых производств на Орловщине, не ясно.

Напомним, Орловская область имеет обширные земельные ресурсы и меры беспрецедентной господдержки АПК из федерального центра, однако не обеспечивает себя молоком, овощами, фруктами, мясом птицы, яйцом. В регионе практически не осталось предприятий переработки сельхозпродукции, сократились объёмы выпуска сливочного масла и молочных продуктов, муки, консервов, крахмала, нестабильно производство круп, не осталось ни одного действующего ликёроводочного предприятия.

Руководство Орловской области с подачи главного по АПК Бутусова годами кормит жителей обещаниями, растягивая фактическую реализацию инвестиционных проектов. В соседних регионах, напротив, ежегодно открываются новые мощности по переработке мясной и молочной продукции, зерна, высокобелковых культур.

Сельская кооперация у нас — в зачаточном состоянии, владельцы личных подсобных хозяйств, проживающие в отдаленных деревнях, не могут реализовать свою продукцию, их труд не востребован. При этом сельским жителям не рекомендуют разводить свиней и птицу, а на другие виды деятельности не переориентируют. Работа в сельскохозяйственных холдингах, которые захватывают всё новые территории, как правило, сезонная, её выполняют «кочевники» из других регионов.

Главы районов не могут повлиять на инвесторов, которые не желают покупать здания старых школ, развивать сельскую инфраструктуру, чистить дороги и содержать водопроводы. Вести переговоры с теми, кто обогащается за счет нашей земли, обязаны губернатор Клычков и зампред по развитию АПК Бутусов; как и отвечать за развитие территорий аграрной, как они любят говорить, Орловской области.

КСП — о развитии села

На днях Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала итоги проверки целевого и эффективного расходования средств, направленных на развитие газификации и водоснабжения в районах области в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Ответственным исполнителем госпрограммы является департамент сельского хозяйства Орловской области. Руководит департаментом Сергей Борзенков, подчиняющийся главному «идеологу» развития регионального АПК Дмитрию Бутусову.

Итак, проверка проводилась за 2018 год и текущий период 2019 года.

Общий объем проверенных средств за 2018 год составил 38 548,4 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета — 25 665,7 тыс. рублей, средств областного бюджета — 10 955,3 тыс. рублей, средств бюджетов муниципальных образований — 1 927,4 тыс. рублей.

По результатам выездных проверок в Орловском и Ливенском районах Орловской области были выявлены нарушения в части приемки и выполнения работ на сумму 812,39 тыс. рублей.

Выявлены факты несвоевременного ввода в эксплуатацию вновь построенных объектов газоснабжения и водоснабжения.

Кроме того, установлено, что в отношении объектов газоснабжения, находящихся в собственности отдельных муниципальных образований, на протяжении длительного времени не заключались договоры на обслуживание. При этом, сроки постройки объектов варьируются от 1968 года до 2018 года. Общая протяженность объектов составляет 126,8 км.

По ряду конкурсных процедур установлены нарушения процедурного характера: не включение в приемочную комиссию представителей проектной и эксплуатационной организации, нарушение сроков сдачи объектов, нарушение сроков предоставления банковской гарантии и др.

По итогам проверки в адрес руководителя департамента сельского хозяйства Орловской области внесено представление.

Материалы контрольного мероприятия направлены председателю Орловского областного Совета народных депутатов Музалевскому, губернатору области Клычкову, в прокуратуру Орловской области.

Куда идти «земскому учителю»?

Напомним, в феврале текущего года, анализируя послание президента федеральному собранию, «Орловская среда» задавалась вопросом: каким образом региональные власти собираются противодействовать негативным демографическим изменениям, увеличивать региональную добавленную стоимость и обеспечивать занятость в сельских районах, если в регионе активно продвигаются интересы крупных холдингов и игнорируются проблемы личных подсобных хозяйств?

Тогда губернатор области Клычков приписал себе инициативу реализации программы «Земский учитель», проигнорировав важный посыл президента, предложившего регионам содействовать гражданам в дополнительной занятости в сфере аграрного производства.

Речь шла именно о подсобных хозяйствах, а именно: предлагалось развивать систему социальных контрактов. «Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации. Предоставляет семье финансовые средства – кстати, приличные, речь идёт о десятках тысяч рублей – на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. Подчеркну: для каждого предлагается индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берёт эти ресурсы, одновременно берёт на себя определённые обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом», — пояснил президент.

По словам Путина, за пять лет такой поддержкой смогут воспользоваться более девяти миллионов человек. Естественно, ответственность за реализацию этого проекта должны нести региональные чиновники, которые обязаны оказывать всестороннюю, в том числе консультативную, помощь владельцам ЛПХ. Прошло более полугода. Кто-нибудь из жителей орловских сел слышал об этой инициативе?

Очевидно, что ни Клычков, ни Бутусов не видят прямой взаимосвязи между отсутствием малого бизнеса на селе, проблемами занятости сельского населения и ликвидацией школ, в которые уже никогда не придет тот самый «земский учитель». И ученики не придут тоже. И этот печальный факт не оставляет селянам никакой надежды.

Наталья Зарубина