Семь с половиной: приговор для «королевы»

№29 (566) от 28 августа 2019 г.

Колонка редактора

Семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима и два миллиона рублей штрафа – такой приговор вынесла судебная коллегия Орловского областного суда Екатерине Стрелец, экс-директору муниципального предприятия Ритуально-обрядовых услуг, экс-руководителю УКХ города Орла, победительнице областного конкурса «Женщина-лидер года – 2016», а в просторечии – «королеве кладбищ», протеже бывшего губернатора Потомского.

Суд (а судебная коллегия рассматривала апелляционное представление прокуратуры, посчитавшей приговор суда первой инстанции несправедливым и слишком мягким) был скорым и праведным. На рассмотрение материалов дела, оценку доводов сторон и вынесение приговора понадобилось два судебных заседания, а приговор, для многих наблюдателей показавшийся неожиданно суровым, на наш взгляд, не только полностью отвечает духу и букве закона, но и запросу общества на справедливость. «Громкое» дело Стрелец, завершившееся 21 августа в Орловском областном суде, продемонстрировало гражданам: правосудие есть. Справедливость есть.

Редактор «ОС», наблюдавшая за процессом в заде суда, убедилась в этом еще до вынесения приговора – достаточно было присмотреться к Екатерине Стрелец: в измученной, немногословной женщине трудно было узнать некогда самоуверенную и холеную начальницу, лихо распоряжавшуюся миллионами бюджетных денег и судьбами своих подчиненных. Выступления госпожи Стрелец за время рассмотрения судом материалов дела по хронометражу не составили, пожалуй, и десяти минут. Она робко поддерживала своего адвоката, просившего отклонить апелляционное представление прокуратуры, а также переквалифицировать три эпизода совершенных ей преступлений на менее тяжкие и оправдать по двум эпизодам.

В прениях сторон Екатерина Стрелец говорила о раскаянии:

— Я хочу сказать, что на протяжении следствия и всего судебного процесса я призналась во всех своих действительных преступлениях… я признала то, что мной действительно было сделано. Я на данный момент искренне раскаиваюсь. Для меня это наказание, с которым я на данный момент согласна (штраф в 4,2 миллиона рублей, назначенный судом первой инстанции. – Прим. ред.), оно для меня будет очень существенным и неизбежным. Это для меня очень серьезное наказание.

В последнем слове Стрелец опять же дважды повторила, что раскаивается, а также просила суд принять во внимание состояние ее здоровья и позволить ей исправиться.

В газетной публикации невозможно передать тембр голоса и интонации говорящего, поэтому просим поверить на слово: все эти покаянные речи звучали как слова провинившейся маленькой девочки. Стрелец хотелось даже пожалеть, но… Дело в том, что три года назад мы знали Екатерину Михайловну совсем другой. И разговаривала она по-другому. Напомним лишь несколько высказываний «женщины года», которые тогда цитировали орловские СМИ.

«Вы что не видите, кто пришел? Чмошники», — так госпожа Стрелец общалась с работниками МУП РОУ, из которого после ее прихода на должность директора вынуждены были уволиться многие специалисты.

Вот еще: ««У меня есть два прямых телефона Потомского, в случае чего, решу вопрос сразу, он нас привез, чтобы порешать вопросы и по зданию МУП РОУ, также вы…ть всех предпринимателей, которые занимаются гранитными памятниками. Все земли будут оформлены на МУП «РОУ», на кладбище никто не зайдет, не заедет: за все надо будет платить. Достовалов пока будет получать…, а мы — реальные деньги. Достовалов тут никто, а главная я».

И еще: «Если фээсбэшники платят такие деньги — 75 штук, то в этом городе можно работать по-крупному» (поясним: как писала газета «Красная строка», эти деньги взяли с родственников умершего сотрудника ФСБ за захоронение).

Во времена Потомского такие, как Стрелец, действительно партиями приезжали в наш город, чтобы «работать по-крупному». И как Стрелец, вряд ли предполагали, что их ждет потом, когда высокий покровитель покинет губернаторское кресло. Все эти кочергины, дисманы, саркисовы-шлейхеры и прочие, смотревшие на нашу область как на глухую провинцию, в которой можно творить все, что угодно, также вряд ли предполагали, что справедливость все-таки есть. И правосудие есть. И надеемся, что приговор Екатерине Стрелец – это только начало. И что освободившиеся места на скамье подсудимых по громким коррупционным делам времен губернаторства Потомского скоро снова будут заняты.

… Екатерину Стрелец из зала суда увели в наручниках. Последнее, что она успела сделать на свободе – позвонить отцу.

Татьяна Филева