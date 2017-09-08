Семейный клан губернатора Потомского

«Совершенно секретно», No.10/399, октябрь 2017

Сергей ИВАНОВ

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5766/#.Wc5SeMCCZUI.facebook

Брат жены губернатора Потомского Александр Агабабов с послом Туркмении РФ

Фото: ТЕЛЕКАНАЛ «ИСТОКИ»

Глава семьи Потомских-Багдасаровых-Агабабовых никого не обидел – всех пристроил: дочь, зять, сестра, двоюродные братья губернатора, брат жены – все слетелись на освоение бюджетного пирога Орловской области

Губернатор-коммунист Вадим Потомский много раз признавался в том, что очень любит книги Ильфа и Петрова. Вероятно, ему импонирует Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей. Но на наш взгляд, Вадим Потомский гораздо ближе к другому герою Ильфа и Петрова – завхозу 2-го дома Старсобеса Александру Яковлевичу (Альхену), который не только был «голубым воришкой», но и пристраивал к жизни в богадельне своих родственников и родных своей же супруги.

Напомним вам, уважаемые читатели, гениальную сцену обеда в доме престарелых: «Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич – двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых был 32-летний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме собеса чем-либо ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, у них тоже были казённые постели с одеялами, на которых было написано «Ноги», облачены они были, как и старухи, в мышиный туальденор, но благодаря молодости и силе они питались лучше воспитанниц. Они крали в доме всё, что не успевал украсть Альхен».

БРАТЬЯ БАГДАСАРОВЫ И ЗАГАДОЧНЫЙ АРМЕН

Весной 2014 года, когда Вадим Потомский ещё не успел стать полноправным губернатором, в Орёл потянулись его «Яковлевичи» и «Эмильевичи». Как отмечали недавно «Орловские новости», первым из двоюродных братьев губернатора в городе появился Артём Олегович Багдасаров (Багдасарова – девичья фамилия матери губернатора), который 26 марта 2014 года зарегистрировал в Орле фирму ООО «Экотек» с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Вадим Потомский по наивности даже не скрывал того, что он «морально поддерживал» бизнес своих ближайших родственников. Вот его диалог об «Экотеке» с корреспондентом Первого областного телеканала (25 февраля 2015 года).

Потомский: Я уже не говорю о той фирме, которую пригласили сюда по вывозу мусора. Пытаются её критиковать: «Вот там пришёл Потомский»…

Корреспондент: Это то предприятие, которое приписывают вам, говорят, что это ваш бизнес…

Потомский: Да, это то предприятие, которое приписывают мне и считают, что я с этим предприятием зашёл.

Корреспондент: Вы так улыбаетесь… Не ваше?

Потомский: По моим рекомендациям сюда пришли. Я не буду от этого… В учредителях меня нет, в директорах меня нет.

Вадим Потомский был абсолютно честен. Но почему-то забыл сказать, что учредителем предприятия «Экотек» был Артём Багдасаров, его двоюродный брат, а директором – Артём Дайнеко – тогдашний зять! «Орловские новости» отмечали: «Всего с 2014 года по первую половину 2017 года «Экотек» получило 69 (!) государственных контрактов. Все – в Орле, все – после прихода Потомского. В 2014 году было 17 гос-контрактов, в 2015 году – 23, в 2016 году – 20 и в 2017-м на сегод-ня – 9. Общая сумма госконтрактов – больше 103 миллионов рублей».

Зять, кстати, успел за короткое время «засветиться» в скандале, пытаясь, как писали федеральные СМИ, предъявлять «незаконные требования по передаче пакета акций предприятия ЗАО «Эко Сити», осуществляющего деятельность в сфере сортировки и переработки бытовых и промышленных отходов».

Самый юный из «Олеговичей» в сентябре 2014 года зарегистрировал ещё одну фирму – ООО «Комплексные поставки строительных материалов», основным видом деятельности которой (!) является «деятельность веб-порталов». Именно эта фирмочка сегодня занимается развитием и финансированием прогубернаторских электронных ресурсов. Совсем недавно, в марте 2017 года, было учреждено ООО «Экотексити». Адрес у него тот же, что и у «Экотека», уставной капитал такой же, но вот учредитель – другой. Это Леон Олегович Багдасаров, старший двоюродный брат губернатора.

Посмотреть на «Олеговичей» оказалось просто – их фотографии находятся в открытом доступе в «Одноклассниках». Главный редактор газеты «Красная строка», опубликовавшей эти снимки, отмечал на них и других граждан: «Вот, к примеру, на новогодних снимках примерно 2011 – 2012 годов, заботливо выложенных самими же Потомскими в соцсетях, мелькает ещё одно знакомое многим орловцам лицо. Вглядитесь в этого представительного мужчину с ребёнком на руках. Узнаёте? Да-да, это Армен Мнацаканов, позже появившийся в Орле вместе с Вадимом Потомским. Помнится, Армен Николаевич одно время возглавлял областной Департамент имущества, а теперь успешно руководит ГУП ОО «МР БТИ». Логично предположить, что он просто случайно мимо проходил и поэтому оказался на семейном празднике жизни, верно?» В общем, о таких говорят – то ли друг, то ли родственник…

НАТАЛЬЯ РАФАЭЛЬЕВНА И ЕЁ РОДНЯ

Дело не ограничивалось близкими родственниками губернатора. С весны 2014 го-да в Орле появились представители клана Агабабовых. Агабабова – это девичья фамилия супруги губернатора Орловской области Вадима Потомского Натальи Рафаэльевны. В конце 2014 года губернатор с гордостью сообщил теле-зрителям, что всё его семейство перебралось в Орёл, «даже тесть с тёщей приезжают». И снова был абсолютно честен!

Семь лет назад в Ярославле было зарегистрировано ООО «АДМ Импекс», которое занималось торговлей машинами и оборудованием. Его учредителями на февраль 2012 года, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, были Агабабов Рафаэль Рубенович, Агабабова Анна Рафаэльевна, Агабабов Александр Рафаэльевич и Агабабова Валентина Михайловна. В мае 2014 года это ООО благополучно зарегистрировалось в Орле. А из учредителей исчез Александр Рафаэльевич, родной брат супруги губернатора. Он внезапно оказался востребованным на государственной службе. Поработав в 2015 году помощником заместителя губернатора, 8 апреля 2016 года он был повышен в должности и стал начальником отдела обеспечения деятельности представительства Орловской области при правительстве РФ.

Трудно сказать, является ли конфликтом интересов поддержка Потомским фирмы своего двоюродного брата и зятя, а также назначение брата собственной жены начальником отдела областного представительства, которое подчиняется непосредственно губернатору, но внедрение «Рафальевичей», «Олеговичей» и прочих родных и близких губернатора на Орловщину, как говорил Остап Бендер, – «медицинский факт».

СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА – ЗИЦПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСМАН

Удивительно, как Вадим Потомский выстраивает свою губернаторскую деятельность в рамках сюжетов Ильфа и Петрова. Главный долгострой Орловской области – это новый корпус областной клинической больницы. С приходом Потомского и при самом деятельном его участии к достройке объекта были привлечены частные лица и организации, сумевшие за пару лет «распорядиться» сотнями миллионов рублей.

Мы уже писали о том, как по личному приглашению Вадима Потомского Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области (далее – АИЖК) возглавил ранее судимый и сейчас ожидающий нового суда Сергей Кочергин, который привёл для работ по строительству нового корпуса больницы (в народе он именуется «Титаником») аффилированную с ним московскую фирму «АСК Инжиниринг» (см. «Совершенно секретно», № 7/396, июль 2017). 29 декабря 2015 года с ней был заключён контракт на общую сумму 806 с лишним миллионов рублей, а через два дня «АСК» был перечислен аванс в 242 с лишним миллиона. Полагаем, что Вадим Потомский действовал по лекалам известной фирмы «Рога и копыта». Осенью 2015 года он заранее лично приглашает на работу «зицпредседателя» Илью Евгеньевича Дисмана 1951 года рождения – профессионального директора и ликвидатора различных фирм с более чем 20-летним стажем. Уже после того, как аванс бесследно исчез, Потомский в интервью местной телекомпании признавался: «Ситуация по «АСК Инжиниринг» следующая: с руководством там проблемы, уголовные дела. Что касается Дисмана Ильи Евгеньевича, я говорю сразу, в глаза – это я пригласил этого строителя сюда, он здесь выступал в качестве главного прораба, он смотрел за ходом строительства».

Хитрый «смотрящий прораб» в ноябре 2015 года и в январе 2016 года учредил две фирмы с одинаковым названием – «АСК Инжиниринг». Участие Потомского в продвижении Дисмана не ограничивалось словами. Илья Евгеньевич получил удостоверение советника главы региона, а губернатор пристроил на работу в одну из фирм-двойников родную дочь – Илону Вадимовну Потомскую!

Дальше ситуация развивалась типично для отечественного «кидалова». Чтобы успокоить бдительность компетентных органов и подготовить пути отхода, поначалу шло финансирование работ в минимальном размере. В июне 2016 года выплата зарплаты рабочим прекратилась. Дисман сетовал: «По неизвестным для нас причинам финансирование остановлено… Мы звоним в Москву, там, где находится головная организация – там никто на наши звонки не отвечает. То есть у нас есть такие подозрения. Как это часто бывает, те люди, которые должны финансировать этот объект, по каким-либо причинам не могут выполнять свои обязательства». Вскоре выяснилось, что получатели 242 миллионов благополучно съехали из арендуемого офиса, а судебные приставы обнаружили на их счетах круглый ноль…

При этом губернатор говорит про своего «прораба» хорошие слова, а Дисман вместе со всеми сотрудниками Орловской «АСК» подписывает письмо в прокуратуру с требованием организовать проверку по поводу невыплаты зарплаты. Не подписала этот документ только одна сотрудница «АСК Инжиниринг» – дочь губернатора Илона Вадимовна Потомская. Ей денег, видимо, хватило. А советник губернатора Дисман вдруг становится директором ООО «Стройбюро», с которым заключается новый контракт на достройку «Титаника».

Потом, конечно, контракт разрывается, деньги исчезают, а с ними пропадает и сам Дисман. Попытки следствия найти его по питерскому адресу на Литейном проспекте некоторое время были неудачны. Но недавно его всё-таки выловили и обязали являться к следователю по первому требованию.

«Прораб» Дисман пробует, удобно ли ему сидеть?

Фото: ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯ»

СЛЕДИТЕ ЗА РУКАМИ!

Если Дисман пойдёт на сделку со следствием, мало не покажется никому. Во всяком случае, как нам сообщили орловские журналисты, его задержание вызвало немалые шевеления в областной администрации. В Санкт-Петербург был срочно отправлен гонец с инструкциями. Когда «прораб Потомского» заговорит, наверняка выплывет фигура конечного получателя денег, похищенных ООО «АСК Инжиниринг», которую сейчас пытаются скрыть. А бюджетных средств похищено много. В январе 2017 года орловский Арбитражный суд принял решение «взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АСК Инжиниринг» в пользу бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловская областная клиническая больница» 471 035 162,93 руб.».

Теперь внимание! Следите за руками! В июне 2016 года рабочим «АСК» прекратили платить зарплату и начались поиски ответственных за это лиц. А в июле 2016 года у исчезнувшего с бюджетными деньгами московского ООО «АСК Инжиниринг» появился ещё один учредитель. В составе участников с долей 22,56% в уставном капитале появилось АО «АИЖК», 96% акций которого принадлежат государству – Орловской области. Руководит областью губернатор Потомский, а управляет государственной долей в АИЖК некто иной, как начальник Департамента государственного имущества и земельных отношений Андрей Синягов! Не являются ли такие действия государственного АО попыткой увести от субсидиарной ответственности нужных людей? Но тогда в зону риска попадают его активы. А с учётом потенциальной суммы обязательств ООО «АСК Инжиниринг» (более 471 миллиона рублей) в банкротство может уйти и АИЖК…

Дисман И.Е. хочет зарплаты, Потомская И.В. — нет!

КТО ДАВАЛ ЗАЙМЫ ФИРМЕ СЕСТРЫ ГУБЕРНАТОРА?

Показательная история произошла с другим «юбилейным» объектом – новым корпусом областной детской больницы. 20 мая 2016 года агентство «Орёлинформбюро» сообщало: «Возникла тупиковая ситуация, и почти год стройка стояла без движения. Только вмешательство главы региона сдвинуло её с места. Достраивала объект уже другая организация». На самом деле, как и в случае с областной больницей, подрядчик был один и тот же – ООО «321 ВСУ», вот только до «вмешательства» оно было зарегистрировано в Чехове, а после него – в Орле. У ООО появился директор – Артур Саркисов. И субподрядчики: ООО «Евро Строй» (директор и учредитель – Ибоян Майя Автандиловна), ООО «Миди» (учредитель – Нгоян Норик Слоевич, директор – Бакоян Амр Аджамович), а также ИП «Ибоян Тельман Автандилович».

Не будем вдаваться в подробности очередного строительного «фокуса», но и «новое» ООО «321 ВСУ» свою работу сдало с серьёзными недоделками. Но обратили на это внимание только после запроса депутата Орловского областного Совета народных депутатов Виталия Рыбакова, который привёл в нём череду фактов, не укладывающихся ни в какие экономические, моральные, экологические и иные нормы. ООО «321 ВСУ», у которого Казённое учреждение «Орёлгосзаказчик» во главе с Денисом Блохиным по каким-то причинам приняло работу, фактически обанкротилось. «Орёлгосзаказчик» предъявил ему 52 миллиона рублей, а «Орёлтеплоэнерго» – 65 миллионов. Однако временному управляющему никак не удаётся получить от гражданина Саркисова комплект документов ООО «321 ВСУ». Некоторые из требуемых документов уже озвучены. Журналисты газеты «Орловская среда» обнаружили, что ООО «321 ВСУ» по договорам предоставляло займы некоему ООО «Ленкварц». Директором этого ООО является Алексей Тимофеев, по совместительству – директор «Экотексити» (фирма кузена губернатора Олега Багдасарова). А само ООО «Ленкварц» до недавнего времени принадлежало зятю губернатора Артёму Дайнеко, а сейчас является стопроцентной собственностью родной сестры Вадима Потомского Любови Владимировны Потомской.

Газета «Орловская среда» писала: «А теперь зададимся вопросом: с какой целью ООО «321 ВСУ» выдаёт займы фирме из г. Всеволожска, где учредителем является сестра губернатора Потомского?»

***

Где сегодня герои нашего расследования, чем они занимаются? «Зицпредседатель» Дисман в Питере и теперь в любую минуту обязан отвечать на вопросы следователей. Скорее всего, ему вскоре предъявят обвинение по одной из экономических статей УК. Двоюродные братья губернатора Потомского Артём и Леон Багдасаровы – всё так же в учредителях фирм-двойников. Армен Мнацаканов возглавляет Межрегиональное БТИ. Родственники жены губернатора Натальи Рафаэльевны, за исключением Александра Рафаэльевича, её брата, особой активности не проявляют. Александр Рафаэльевич же трудится на госслужбе под руководством Вадима Потомского. Экс-директор АИЖК Сергей Кочергин томится в СИЗО – прокуратура отправила его дело на доследование. Дочь губернатора Илона Вадимовна Потомская уволилась из ООО «АСК Инжиниринг» в связи с его ликвидацией. «Неуловимый» директор ООО «321 ВСУ» Артур Саркисов уже успел побыть руководителем Фонда капремонта. Любовь Потомская, сестра губернатора, сосредоточилась на управлении активами в Ленинградской области. Денис Блохин, в должности руководителя КУ «Орёлгосзаказчик» принявший у Саркисова недостроенный объект, теперь член областного правительства и руководитель департамента. Андрей Синягов продолжает возглавлять Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области. А Вадим Потомский, который тесно контактировал с каждым из перечисленных людей и имеет с ними родственные и деловые связи, – по-прежнему губернатор Орловской области. При чём тут опустошенный на миллиарды и миллионы бюджет Орловской области и вообще какая-то коррупция, спросите вы? Если не поняли, перечитайте эту статью ещё раз…