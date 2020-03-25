25 марта 2020



Сенатор Владимир Круглый поддержал расширение списка препаратов для высокозатратных нозологий

Расширение перечня списка препаратов для высокозатратных нозологий — это благо для тысяч людей, рассказал «Парламентской газете»  сенатор от Орловщины Владимир Круглый. Напомним, министерство здравоохранения РФ предложило дополнить список препаратов для высокозатратных нозологий циклоспорином для терапии больных с неуточнённой апластической анемией и эптакогом альфа для больных наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра). По словам Владимира Круглого, циклоспирин — это препарат, который входит в рекомендации для лечения очень многих заболеваний. Его, в частности, принимают люди после трансплантации органов. Эптаког альфа используется для больных гемофилией. В 2020 году на закупку этих лекарств выделено 2 млрд рублей, а препаратами планируется обеспечить 1,5 тысячи пациентов.

Предложение Минздрава Владимир Круглый считает огромным шагом вперёд, как и любое расширение перечня высокозатратных нозологий. «Это благо для тысяч людей. Любое расширение этого перечня значит то, что исполнительная власть слышит Совет Федерацию и Госдуму», — сказал сенатор. Круглый отметил, что депутаты и сенаторы настаивают на расширении этого перечня. В том числе об этом не раз говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В конце 2019 года государственная программа высокозатратных нозологий была расширена на два заболевания. Всего на закупку препаратов для «14 ВЗН» в 2020 году выделено 61,8 миллиарда рублей, — пишет издание.

 

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Опубликовано 25 Мар 2020 в 17:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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