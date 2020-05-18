18 мая 2020



Сергей Борзенков и Александр Шалимов назначены руководителями орловского агропромышленного блока

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение о назначении заместителем председателя правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергея Петровича Борзенкова, который с октября 2017 года возглавлял департамент сельского хозяйства Орловской области.

Также Клычков подписал распоряжение о назначении руководителем департамента сельского хозяйства Орловской области Александра Ивановича Шалимова, ранее работавшего на должности главы Новосильского района.

 

С вещами на выход
Бывший гендиректор орловского ОАО «Юбилейное» предстанет перед судом
В Орле демонтировали 53 незаконных гаража
Опубликовано 18 мая 2020 в 13:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"