Сергей Борзенков и Александр Шалимов назначены руководителями орловского агропромышленного блока

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение о назначении заместителем председателя правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергея Петровича Борзенкова, который с октября 2017 года возглавлял департамент сельского хозяйства Орловской области.

Также Клычков подписал распоряжение о назначении руководителем департамента сельского хозяйства Орловской области Александра Ивановича Шалимова, ранее работавшего на должности главы Новосильского района.