11 декабря 2019



Сервис «Сделай Орел лучше» обрастает новыми функциями

С 13 декабря проект «Сделай Орел лучше» будет принимать заявки не только о переполненных контейнерных площадках, но и о проблемах коммунального хозяйства. Как рассказали в пресс-службе горсовета, за время тестовой эксплуатации сервиса поступило много обращений, адресованных управляющим компаниям. Например, люди писали о затоплении подвала, отсутствии света в подъезде, проблемах с отоплением. Поэтому по инициативе мэра Орла Василия Новикова принято решение о необходимости приема заявок о проблемах коммунального хозяйства.

В настоящий момент достигнута договоренность с управляющей компанией МУП ЖРЭП Заказчик о приеме обращений через сервис «Сделай Орел лучше». Жители домов этой управляющей компании смогут с помощью сайта сделайореллучше.рф или одноименного мобильного приложения сообщить о проблемах с благоустройством и уборкой дворовых территорий, с техническим содержанием и уборкой дома, с содержанием проездов и тротуаров. В горсовете надеются, что в скором времени все управляющие компании Орла примут активное участие в развитии этого проекта, выскажут свои пожелания и замечания относительно его работы по мере эксплуатации.

 

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Опубликовано 11 Дек 2019 в 12:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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