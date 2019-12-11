Сервис «Сделай Орел лучше» обрастает новыми функциями

С 13 декабря проект «Сделай Орел лучше» будет принимать заявки не только о переполненных контейнерных площадках, но и о проблемах коммунального хозяйства. Как рассказали в пресс-службе горсовета, за время тестовой эксплуатации сервиса поступило много обращений, адресованных управляющим компаниям. Например, люди писали о затоплении подвала, отсутствии света в подъезде, проблемах с отоплением. Поэтому по инициативе мэра Орла Василия Новикова принято решение о необходимости приема заявок о проблемах коммунального хозяйства.

В настоящий момент достигнута договоренность с управляющей компанией МУП ЖРЭП Заказчик о приеме обращений через сервис «Сделай Орел лучше». Жители домов этой управляющей компании смогут с помощью сайта сделайореллучше.рф или одноименного мобильного приложения сообщить о проблемах с благоустройством и уборкой дворовых территорий, с техническим содержанием и уборкой дома, с содержанием проездов и тротуаров. В горсовете надеются, что в скором времени все управляющие компании Орла примут активное участие в развитии этого проекта, выскажут свои пожелания и замечания относительно его работы по мере эксплуатации.