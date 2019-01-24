24 января 2019



Северный район Орла отмечает 20-летний юбилей (6+)

1 февраля в 16.00 в КДЦ «Металлург» (ул. Металлургов, 17) состоится праздничный концерт, посвященный 20-летию Северного района Орла «Цвети, наш Северный район» (6+). В программе вокальные и хореографические номера. Вход свободный.

За час до концерта, в 15.00, в фойе и оранжевом зале будут организованы выставки, посвященные юбилею. Работы в различных жанрах представят воспитанники художественной студии КДЦ «Металлург», Центра детского творчества «Изумруд», Дома творчества Северного района, художественной школы, библиотеки. Также для гостей будет работать музей часов.

Создавать праздничное настроение до начала основной праздничной программы будут духовой оркестр «Виват» (музыкальная школа им. С.С. Прокофьева) и народный инструментальный ансамбль «Родные напевы» (КДЦ «Металлург»).

 

В Орловской области сменилось руководство двух силовых ведомств
В Орле гуляет грипп
ОНФ обнаружил многомиллионные траты АО "Особые экономические зоны" на полисы ДМС
Опубликовано 24 Янв 2019 в 12:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"