Северный район Орла отмечает 20-летний юбилей (6+)

1 февраля в 16.00 в КДЦ «Металлург» (ул. Металлургов, 17) состоится праздничный концерт, посвященный 20-летию Северного района Орла «Цвети, наш Северный район» (6+). В программе вокальные и хореографические номера. Вход свободный.

За час до концерта, в 15.00, в фойе и оранжевом зале будут организованы выставки, посвященные юбилею. Работы в различных жанрах представят воспитанники художественной студии КДЦ «Металлург», Центра детского творчества «Изумруд», Дома творчества Северного района, художественной школы, библиотеки. Также для гостей будет работать музей часов.

Создавать праздничное настроение до начала основной праздничной программы будут духовой оркестр «Виват» (музыкальная школа им. С.С. Прокофьева) и народный инструментальный ансамбль «Родные напевы» (КДЦ «Металлург»).