Съезд ОНФ проходит сегодня в Москве

Сегодня в Москве пройдет съезд Общероссийского народного фронта. Это масштабное мероприятие, в котором примут участие более 4 тыс. человек со всей страны – федеральные и региональные эксперты ОНФ, активисты и «народные контролеры» из всех регионов России, представители волонтерских и добровольческих движений, федеральные и региональные журналисты. Также к участию приглашены финалисты конкурса «Лидеры России» и доверенные лица Владимира Путина. В съезде Народного фронта примет участие президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин. Глава государства встретится с новым составом Центрального штаба ОНФ, а также выступит перед всеми участниками мероприятия.

Главная тема съезда – народный контроль за исполнением нового «майского указа» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина.

В преддверии съезда активисты Народного фронта по всей стране провели обсуждения наиболее эффективных форматов народного контроля за выполнением «суперуказа» по приоритетным для жителей регионов вопросам.

«Президент поручил Народному фронту контролировать исполнение «майского суперуказа». У нас огромный опыт общественного контроля: пять лет мы следили, не врут ли отчеты чиновников, что реально меняется на местах, какие проблемы волнуют людей. Сегодня наш актив со всей страны едет на съезд не с пустыми руками, а с конкретными предложениями, как контролировать новый «суперуказ». Обязательно будем учитывать специфику регионов и мнения местных жителей. Собственно, это является одной из отличительных особенностей нашего Движения. Нам нужны результаты не на бумаге, а на деле, в конкретных территориях», – заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Еще один вопрос съезда – избрание нового состава Центрального штаба Движения.

«В новый состав Центрального штаба Народного фронта войдут неравнодушные люди, профессионалы в своих областях, которые отстаивают интересы простых людей, болеют за результат, активно участвуют в мониторинге ситуации. Они уже проявили себя и готовы более активно включиться в работу Движения», – подчеркнула Тимофеева.

Основная часть мероприятия пройдет в новом уникальном формате антиконференции, который не предусматривает традиционных выступлений в прениях и докладчиков. По итогам живого и свободного общения с модераторами на 12 тематических площадках, которые соответствуют 12 национальным проектам, будет сформирована «дорожная карта» народного контроля по каждому из направлений.

«Съезд ОНФ станет масштабным народным мероприятием, которое объединит участников со всей страны. Они соберутся, чтобы определить приоритеты народного контроля за исполнением «майского указа» президента именно по тем направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей. В этом году мы решили провести съезд в формате антиконференции: в ходе свободного и живого общения активисты обсудят предложения из различных регионов. По итогам мы выработаем основные форматы и инструменты народного контроля по каждому из 12 направлений «майского указа», которые позволят выяснить, что важно конкретному человеку, конкретной семье, как на качестве их жизни реально отражаются предпринимаемые действия. По итогам работы съезда мы сформируем «дорожную карту» народного контроля по 12 направлениям, которая станет планом нашей работы на ближайшие годы», – подчеркнул руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

На съезде будет представлено разработанное в ОНФ мобильное приложение «Народный контроль», которое позволит каждому пользователю проследить, как выполняется новый «майский указ» главы государства в регионах и как реализация национальных проектов влияет на качество жизни конкретного человека.

Ранее президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин поручил ОНФ обеспечить мониторинг выполнения «майского указа», в том числе в части влияния на качество жизни граждан изменений, достигнутых в ходе реализации национальных проектов.

Отдельная площадка съезда будет посвящена активностям региональных команд «Молодежки ОНФ».

Пресс-служба ОНФ