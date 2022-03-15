Шаблыкинские школьники помогут орловцам сдавать нормы ГТО

Интересную разработку показали шаблыкинские школьники – они придумали прототип устройства контроля отжиманий от пола. Техническая задача модели — обеспечение подсчета количества отжиманий.

Как рассказали в пресс-службе обладминистрации, учащиеся центра «Точка роста» из Шаблыкино под контролем руководителя кружка робототехники Константина Городецкого проверяют работоспособность схемы и прошивки. В перспективе должен получиться компактный прибор, который значительно упростит процесс подготовки к сдаче норм ГТО. Занятия проходят в Центре цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» Шаблыкинской средней школы, открытом в рамках национального проекта «Образование».