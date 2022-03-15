15 марта 2022



Шаблыкинские школьники помогут орловцам сдавать нормы ГТО

Интересную разработку показали шаблыкинские школьники – они придумали прототип устройства контроля отжиманий от пола. Техническая задача модели — обеспечение подсчета количества отжиманий.

Как рассказали в пресс-службе обладминистрации, учащиеся центра «Точка роста» из Шаблыкино под контролем руководителя кружка робототехники Константина Городецкого проверяют работоспособность схемы и прошивки. В перспективе должен получиться компактный прибор, который значительно упростит процесс подготовки к сдаче норм ГТО. Занятия проходят в Центре цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» Шаблыкинской средней школы, открытом в рамках национального проекта «Образование».

 

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Опубликовано 15 Мар 2022 в 12:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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