Шанс на спасение

№43 (491) от 13 декабря

Муниципальное предприятие «Спецавтобаза» получило реальный шанс избежать процедуры банкротства. Впрочем, если не будет ужесточен контроль за проведением закупок и документированием работ, вливание десятков миллионов бюджетных рублей может не спасти, а лишь оттянуть на какое-то время неизбежный конец МУПа. Интереснейшие детали вскрылись в ходе заседания профильного комитета областного совета.

Ошибка как шанс на спасение

Начнем с главного. Как уже писало наше издание, долги «Спецавтобазы» перевалили через отметку в 120 миллионов рублей. Из них задолженность по налогам и сборам – 53 миллиона рублей, задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 62 млн рублей. Именно ФНС подала заявление в суд на признание МУПа банкротом. И после принятия документов в производство счета предприятия были заблокированы. Однако, как пояснил руководитель управления ФНС по Орловской области Сергей Маркевич, суд усмотрел в поданных документах определенные неточности. На исправление недочетов был дан срок – до 8 декабря. Однако в срок уложиться налоговики не сумели. Поэтому суд в дальнейшем, вероятнее всего, даст ФНС отказ в запуске процедуры банкротства на «Спецавтобазе». Автоматически должны быть и разблокированы счета предприятия. Это даст возможность получить выделенные на ноябрьской сессии горсовета бюджетные средства для решения первоочередных задач предприятия. (Дело в том, что закон запрещает городским чиновникам перечислять средства на арестованные счета.) При этом глава региональной ФНС сделал важную оговорку. Ели деньги до конца месяца так и не поступят на погашение задолженностей по налогам и сборам – налоговики исправят все недочеты, на которые указал суд, и повторно подадут документы на банкротство МУПа. Руководитель экономического блока горадминистрации Артем Митасов заверил, что как только будет снят арест со счетов «Спецавтобазы», деньги сразу же будут перечислены на погашение долгов по налогам. При этом с налоговой была проведена работа по сверке всех данных, и деньги будут перечислены напрямую налоговой службе, чтобы сэкономить время: Налоговый кодекс позволяет такое решение проблемы, заверил Артем Митасов.

Увлекательная экономика

При этом глава УФНС обратил внимание на необходимость контроля за работой предприятия. Кстати, об этом же говорила в своем выступлении месяцем ранее и председатель КСП Татьяна Успенская. По ее словам, в одном из предыдущих сезонов предприятие не смогло доказать, что вывозило снег: не было ни накладных, ни каких-либо других документов, подтверждающих, что предприятие эту работу выполнило. Естественно, что город деньги за такую работу не заплатил.

Руководитель налоговой службы отметил, что контроль необходим и за сферой закупок. «Спецавтобаза» с 2015 года по налогу на прибыль находится либо «в нулях», либо вообще в убытках. Это говорит о том, что предприятие не развивается. В отсутствие прибыли МУП живет только за счет дотаций. Но даже если немного копнуть – выявляются удивительные вещи. Так, например, предприятие закупало соль по цене 4 930 рублей за тонну. При этом Сергей Маркевич провел собственное расследование: позвонил на одно из тульских предприятий, поставляющих соль, и представился менеджером по закупкам. В разговоре выяснилось, что соль можно купить в Туле по цене 4000 рублей за тонну с доставкой в Орел. При этом если закупка будет большой по тоннажу, то можно еще и получить скидку за объем – порядка 10-15% от начальной цены. По мнению Сергей Маркевича, это прекрасная иллюстрация того, почему муниципальное предприятие год за годом показывает нулевую прибыль, что, в свою очередь, не позволяет развивать МУП.

Смесь бульдога с носорогом

Еще одна причина серьезных бед, которую необходимо решать, это недавние преобразования, затронувшие «Спецавтобазу». Как напомнил вице-спикер облсовета Михаил Вдовин, в бытность его депутатом горсовета предприятие занималось исключительно бытовыми отходами. Ремонт дорог не входил в сферу деятельности «Спецавтобазы». Многие орловцы помнят, что еще не так давно единственным городским предприятием, специализировавшимся на проведении дорожных работ, было МУП «ДЭУ». Работало оно достаточно успешно. На заработанную выручку ему даже удалось возвести новую производственную базу. Однако в 2006 году дела предприятия пошатнулись. Образовалась задолженность по налогам, из-за чего под суд попал директор. А в 2007 году в отношении МУП «ДЭУ» была введена процедура конкурсного производства. Тогда городские власти решили передать функции по ремонту дорог «Спецавтобазе», и, по мнению вице-спикера, в этом тоже одна из причин, почему «Спецавтобаза» никак не наладит устойчивую работу. Уж слишком разные это сферы деятельности – эдакая «смесь бульдога с носорогом». Власти периодически заводят разговор о том, чтобы снова разделить «Спецавтобазу» на дорожное предприятие и организацию по вывозу мусора. Но на каком этапе находится эта инициатива, депутатам облсовета так и не смогли пояснить.

Заветный контракт

Еще интереснее получилась беседа, когда речь зашла про контракт на уборку улиц областного центра. Напомним, с приходом в нашу область Вадима Потомского конкурс на уборку Орла внезапно выиграло не муниципальное предприятие, а областная «Дорожная служба». При этом по факту часть улиц все так же убирала «Спецавтобаза», которую взяли на субподряд. При этом «Дорожная служба» забирала себе часть средств только как «прокладка» между городским бюджетом и «Спецавтобазой». Когда депутаты задали вопрос, как это могло произойти, областные чиновники пояснили, что в тот год «Спецавтобаза» оказалась в сложной ситуации и не смогла участвовать в конкурсе. Поэтому «Дорожная служба» якобы и вынуждена была подать заявку и выиграть конкурс. Зачем руководству «Дорожной службы» понадобилось брать часть денег за выполнение муниципального контракта – естественно, никто комментировать не стал. Но депутаты обратили внимание, что в этом году «Спецавтобаза» должна сама принимать участие в конкурсе без каких-либо посредников. Областные чиновники поведали удивительную вещь: оказывается, «Дорожная служба» – самостоятельное подразделение, и они не знают о его планах – будет в этом году «Дорожная служба» участвовать в конкурсе или нет.

Между тем именно на муниципальный контракт возлагают особые надежды в самой «Спецавтобазе». Дело в том, что контракт предусматривает существенный аванс – именно благодаря ему руководство надеется погасить самые срочные долги и вывести предприятие на устойчивую работу.

За кадром

За рамками обсуждения остался еще один очень важный и болезненный для «Спецавтобазы» вопрос – повышение нормативов на образование ТБО. Дело в том, что частный сектор в областном центре по большей части обслуживает по договорам именно «Спецавтобаза». И именно в частном секторе накапливается слишком много органических отходов. И сейчас, как уже не раз отмечалось, «Спецавтобаза» работает себе в убыток. Никакая экономика не выдержит такого положения дел. И на одном из осенних заседаний профильного комитета горсовета прозвучало, что в области разработают новые нормативы. Однако на дворе уже зима, а областные чиновники так и не озвучили, как идет разработка новых нормативов и ведется ли она вообще.

При этом «мусорная» реформа в Орловской области трещит по всем швам. В частности, как пишут наши коллеги из «Орловских новостей», появление долгожданного регионального оператора по работе с ТКО, которое, по обещаниям областных чиновников, и в частности экс-губернатора Потомского, должно было произойти в 2017 году, теперь переносится аж на 2019 год…

Сергей Миляхин