Шапито под видом строек

№15 (684) от 27 апреля 2022 г.

Сразу несколько строящихся и уже построенных объектов стали предметом детального «разбора полетов» на заседании профильного комитета Орловского городского совета. Депутаты озаботились и судьбой Красного моста (на котором в момент заседания никаких признаков жизнедеятельности нового подрядчика не наблюдалось), и многострадальным мостом Дружбы народов, о котором всплыли потрясающие подробности. Также депутаты обсудили стройку (а вернее, теперь уже долгострой) школы в новом микрорайоне Алроса. Отдельно затронули проблемы недавно отремонтированной площади Жукова. Пожалуй, единственным объектом, который не вызвал опасений, стал строящийся детский сад на Ливенской. На остальных объектах картина, увы, далеко не радужная.

Проблема с видом из окна

Перед началом обсуждения хода ремонта Красного моста депутаты отметили, что все происходящее сейчас на этом объекте прекрасно видно из окон кабинета, где проходит заседание комитета. На момент проведения заседания никаких признаков деятельности на мосту не наблюдалось.

Первым делом выяснилось, что подрядчик не получил аванс. По словам руководителя УКС Дмитрия Кузнецова, задержка связана с тем, что курирующий стройку областной департамент не предоставил в казначейство необходимые документы. До конца месяца этот вопрос обещали все же решить. На момент проведения комитета подрядчик – ООО «Уваровская подвижная механизированная колонна №22» – занимается подготовительными работами: обустройством строительного городка, завозит стройматериалы, заключает договоры на перекладку инженерных сетей и поставку материалов для временного пешеходного моста, поскольку именно его строительство начнется в первую очередь. Пролеты для пешеходного моста уже заказаны на заводе. Срок их изготовления 1,5-2 месяца. Соответственно, когда придут пролеты, на мосту забурлит жизнь, – заверил чиновник.

График выполнения работ подписан. Депутат Игорь Коновалов просил предоставить в горсовет этот документ, чтобы контролировать соблюдение всех этапов работ. В идеале, конечно, стоило бы опубликовать его в широком доступе, чтобы контролировать процесс могли и журналисты, и общественники. Как минимум депутатам хотелось бы видеть и календарный график финансирования (помесячно). Поинтересовался депутат Коновалов и камерами, которые по контракту должны быть установлены на объекте. Оказалось, две камеры уже стоят на мосту и даже работают. Правда, трансляцию может видеть только заказчик. Депутат просил сделать доступ к картинке с камер максимально широким – как это уже было на мосту Дружбы. Тем более что мост строится на бюджетные деньги (то есть на средства налогоплательщиков). Так почему бы не дать возможность налогоплательщикам наблюдать, как расходуются их же миллионы.

Также депутат Коновалов поинтересовался, есть ли сейчас в УКСе специалист с профильным образованием в сфере мостостроения, который сможет контролировать ход работ с точки зрения профессионала? Господин Кузнецов отметил, что такого специалиста в УКСе нет. Однако ряд инженеров прошли аттестацию по этому направлению. К тому же помимо заказчика контроль за работами ведут органы областного стройнадзора, а также планируется заключить договор с «Орелгосзаказчиком», который также выделит своего специалиста. Авторский надзор заключен с ООО «Парковая реставрация». Мосты не являются профилем этой организации, однако она занимается объектами культурного наследия и будет заниматься всем научным сопровождением работ. А вот на субподряд они привлекут кировский «Дорпроект», который уже включился в работу и выдал ряд предложений. Депутаты вспомнили предыдущего проектировщика, с которым по полгода приходилось все согласовывать. Господин Кузнецов заявил, что с «Дорпроектом» все вопросы решаются гораздо быстрее, практически в телефонном режиме онлайн.

Депутат Владимир Строев заинтересовался внешним обликом моста. Кузнецов заверил, что первоначальный проект не изменился. Сужение основания будет внутренним конструктивным решением, которое никак не повлияет на внешний облик моста. Как раз накануне комитета были получены данные о расчетных нагрузках на подпорные стенки, которые позволяют увеличить консольные вылеты без потери нагрузок. Меняются внутренние габариты – а вылет консоли каким был, таким и остается. Просто уменьшается площадь опирания на подпорную стенку. Депутат Строев поинтересовался, как быть с заявлениями общественников (специалистов-мостовиков), которые резко возражали против изменений? Начальник УКСа заявил, что у него на руках документы с расчетами. Если мостовики представят свои расчеты, тогда будет о чем говорить. Заявления без расчетов не рассматриваются.

В итоге депутат Строев предложил регулярно фотографировать Красный мост, чтобы «через 10 лет» у депутатов была целая галерея, как идет ход работ.

Мэра все устраивает?

Самым неоднозначным оказалось обсуждение ситуации на мосту Дружбы народов. Начальник УКХ Юрий Псарев показал депутатам одну сторону медали, а начальник правового отдела городской Контрольно-счетной палаты Наталья Кирявина поведала депутатам о другой ее стороне (которая позволяет взглянуть на ситуацию совершенно под другим углом). Юрий Псарев напомнил, что УКХ неоднократно просило подрядчика восстановить разрушившиеся деформационные швы и перекрасить перила на мосту. Подрядная организация так и не выполнила эту работу. В итоге УКХ вынуждено было вскрыть банковскую гарантию на 2,4 миллиона рублей. Город обратился в специализированную организацию «Гермошов» для осмотра состояния деформационных швов и принятия решения по их восстановлению. Ответа пока не поступило. Также в УКС направлено письмо о предоставлении в УКХ сметы на восстановление швов и возможные строительные решения. Что касается возведения защитных экранов, то аукцион объявлялся трижды, но никто так и не изъявил желания выполнить эту работу. В итоге был произведен перерасчет начальной цены в связи с удорожанием стройматериалов и подготовлена заявка в адрес администрации города о доведении до учреждения лимитов бюджетных средств. Так что будет предпринята четвертая попытка найти подрядчика, – бодро доложил Псарев.

Депутат Игорь Коновалов попытался выяснить, что же будут представлять из себя упомянутые защитные экраны. Их главная функция – защитить пешеходов от летящих из-под колес автомобилей брызг. Юрий Псарев пояснил, что было разработано два варианта экранов. Либо это прямоугольные листы высотой примерно в метр, которые будут крепиться почти вплотную к поверхности тротуара, оставляя лишь несколько сантиметров для стока воды. Другой вариант предусматривал установку дополнительного отбойника (плюсом к уже существующему) вторым ярусом снизу. Проект еще разрабатывается. Депутат Коновалов удивился: как можно было провести три аукциона, если вдруг выясняется, что даже эскиз еще не разработан? Псарев уточнил, что в новом варианте мэр Орла утвердил решение, подразумевающее второй отбойник. Депутаты попытались понять, как второй отбойник защитит пешеходов от брызг? Увы, без эскиза, одной силой мысли понять замыслы чиновников оказалось невозможно.

Игорь Коновалов напомнил, что еще на этапе проектирования моста и когда строительство только началось, все в один голос говорили, что нельзя делать тротуар на одном уровне с проезжей частью. Такое решение применяется лишь за пределами крупных населенных пунктов на так называемых эстакадных мостах, где поток пешеходов минимален. В городе тротуар необходимо поднимать над проезжей частью. То есть проблема проектировалась заранее! Понятно, что адресовать вопросы тем, кто сейчас возглавляет профильные управления, не имеет никакого смысла – из-за кадровой чехарды сейчас уже нет никого, кто был причастен к проектированию этого безобразия. Но сколько еще город будет наступать на одни и те же грабли? И самое обидное, если муниципалитет потратит бюджетные средства на второй отбойник, а это все равно не поможет пешеходам, которых обдают водой и грязью проезжающие автомобили.

Без ответа остался и вопрос, как мэр города Парахин мог подписать акт приемки моста, если сейчас выясняется, что деформационные швы требуется переделывать. «Шапито! Я по-другому не могу назвать происходящее. Мэр принимал этот объект полтора года назад. Как его это всё – устраивает? Меня как депутата не устраивает, и жителей нашего города не устраивает. Нет слов…» – резюмировал Игорь Коновалов.

За все заплатит бюджет?

Внезапно к обсуждению подключилась начальник правового отдела КСП. Она попросила депутатов обратить внимание на то, что до настоящего времени МКУ УКС оспаривает представление КСП, которое было вынесено по результатам проверки ремонта моста Дружбы. Напомним, наше издание подробно знакомило читателей с итогами этой проверки в материале «Дружба» крепкая? Не сломается?» в №5 (629) от 10 февраля 2021 г. http://orelsreda.ru/druzhba-krepkaya-ne-slomaetsya/ А теперь УКС доказывает (причем, в суде второй инстанции), что мост Дружбы находится в прекрасном состоянии, что деформационные швы, которые были предусмотрены проектной документацией и заменены на «улучшенные», соответствуют проекту, и работы на мосту были приняты.

Между тем представитель КСП привела такой пример: по проекту уклон тротуаров должен составлять 10 промилле, а по факту – 15-20 промилле. И, возможно, именно из-за этого идет забрызгивание пешеходов со стороны проезжей части, – отметила Наталья Кирявина. Также она напомнила, что мост находится на гарантии, и подрядчик свои гарантийные обязательства не исполняет. И раз уж в одном кабинете так удачно собрались и заказчик ремонта моста, и балансодержатель (который следит за состоянием этого объекта), то, может быть, господа объяснят, какие реальные меры приняты для того, чтобы не бюджет нёс расходы по ремонту деформационных швов, по устройству дополнительных отбойников, а все же сам подрядчик? Псарев напомнил, что банковская гарантия на 2,4 миллиона вскрыта. Представитель КСП поинтересовалась, составлялась ли городом смета на замену швов по той самой технологии, которая изначально была прописана в проекте? Ведь когда шел ремонт моста, только швы стоили более 8 миллионов. Представитель УКС ответил, что сумма более 8 миллионов – это цена конструктива полностью. «А мы сейчас говорим, что есть локальные разрушения, которые требуют аварийного устранения. Посчитана была сумма – 2,4 миллиона. Эту сумму мы и взыскали по банковской гарантии!» – отметил руководитель УКС Дмитрий Кузнецов. Представитель КСП напомнила только что звучавшие слова о том, что будет производиться пересчет стоимости работ в связи с удорожанием стройматериалов. Банковская гарантия практически исчерпана – осталось всего 300 тысяч. Что дальше? Дмитрий Кузнецов заявил, что тогда город пойдет в суд и будет взыскивать с подрядной организации недостающие на ремонт швов средства. И тут выяснилось, что организация-подрядчик находится в стадии банкротства! Так что перспективы взыскания денег с «Ремспецмоста» довольно предсказуемы. Эмоциональное выступление представителя КСП закончилось выводом депутатов, что ничего нового город не ожидает: как всегда, за всё заплатит муниципальный бюджет.

Осторожно! Работает Спецавтобаза!

Благоустройство площади маршала Жукова, которое тоже обсуждали депутаты, как известно, стало предметом громкого расследования. В декабре 2021 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения мошенническим путем 15 млн рублей бюджетных средств, которые выделили на ремонт этого объекта. Сейчас площадь не в лучшем состоянии: просела плитка, повреждены бордюры и имеются другие серьезные повреждения. Как выяснилось на комитете, подрядчик – ООО «Техспецкомплект» – не ко всем этим проблемам имеет отношение. Хотя и взялся все исправить. Причем по гарантии. Как говорится, «за себя и за того парня».

Юрий Псарев отметил, что 4 апреля 2022 года в ходе мониторинга состояния объекта после зимнего сезона были выявлены следующие дефекты: на барьерных ограждениях обнаружены пятна ржавчины; на площади стерты линии дорожной разметки; на проезжей части имеются повреждения плитки на площади около 100 кв. м, а также трещины, царапины и сколы. При этом толщина плитки составляет 80 мм, как и было прописано в проекте. Кроме того, имеются повреждения бортового камня, провалы на граните и газонах в местах прохождения кабеля. Подрядчику направлено письмо с требованием устранить выявленные недостатки до 20 мая по гарантии. Во время выезда на место подрядчик признал, что порядка 100 квадратных метров плитки требует замены. Согласился он и с другими претензиями.

Депутат Игорь Коновалов отметил, что на площади с интенсивным автомобильным движением необходимо было укладывать более прочную плитку. В некоторых местах видно, что влага попадает в трещины и в зимний период из-за перепадов температур просто разрушает покрытие. Игорь Коновалов удивился, что ржавчину на ограждениях заметили, а сколы на бордюрах остались без внимания. Тактильная плитка в некоторых местах также счесана. Депутаты предположили, что сколы на бордюрах и счесанная тактильная плитка – явно не вина подрядчика. Скорее всего, вопросы надо задавать той организации, которая зимой расчищала площадь от снега и повредила только что уложенное покрытие. Выяснилось, что уборкой площади Жукова занималась Спецавтобаза. Увы, представителя МУПа на комитете не было, поэтому вопрос был адресован УКХ: как можно предъявить подрядчику претензии, если данные повреждения явно допущены не по его вине?

Юрий Псарев отметил, что подрядчик тем не менее согласился устранить все перечисленные недостатки – причем не в рамках банковской гарантии, а за свой счет. Срок 20 мая был установлен по просьбе подрядчика (город просил сделать пораньше), и связано это с погодными условиями.

Депутаты просили не оставлять инцидент без последствий. Город изо всех сил старается поддержать свое муниципальное предприятие, обеспечить его работой, а в результате получает испорченную площадь. Если трактора Спецавтобазы не оборудованы резиновыми накладками на отвалы, то нужно это исправлять. Все-таки в площадь были вложены колоссальные деньги – 71 миллион рублей! И такой дорогостоящий объект требует бережного отношения. Возможно, в каких-то местах (где трактору тяжело маневрировать) придется использовать и ручной труд. Как заверил и.о. первого заммэра Орла Вадим Ничипоров, со Спецавтобазой уже разобрали ситуацию по итогам зимнего сезона. Иначе площадь будет в ремонте до бесконечности – зимой ломать, летом восстанавливать. Тем более, что такое «счастье» городу светит лишь первые пять лет. Потом гарантия закончится, и тогда переделывать все, что натворили «спецы» из Спецавтобазы придется уже за счет бюджета. Увы, без ответа остался вопрос пересмотра параметров плитки – будет ли где-то прописано, чтобы в местах, где планируется движение автомобилей, использовался материал толщиной более 80 мм? Депутат Владимир Строев процитировал Виктора Черномырдина: «Никогда такого не было – и вот опять! Кто додумался на площади делать плитку? Всегда там был асфальт, и для автомобилей это идеально. А если еще вернуть на площадь ярмарку, то плитке точно придет конец».

Ответ на вопрос, почему на проезжей части уложили плитку вместо асфальта, напрашивается сам собой: нужно было освоить 71 миллион, поэтому проект и сделали максимально дорогим. Причем плитку положили там, где ее в принципе быть не должно! А сколько еще в Орле будут укладывать плитку там, где она совершено не нужна, – это уже вопрос риторический.

Детский сад без опасений

Еще один объект, ставший предметом обсуждения на заседании комитета, – строящийся детский сад на улице Ливенской. Как рассказал руководитель УКС Дмитрий Кузнецов, уже заключены контракты на 173,2 миллиона рублей. В том числе на строительно-монтажные работы с ООО «Авилон» – 169,4 миллиона, а также договоры на авторский надзор и техприсоединение к сетям – на 3,7 миллиона рублей. 96 миллионов исполнителям уже перечислено. Приняты работы на 53 миллиона рублей. Депутатов удивил столь скромный объем выполненных работ. Однако Кузнецов пояснил, что активная фаза работ началась только в этом году – ранее велись работы по проектированию.

Так что предусмотренный контрактом срок окончания строительства – 1 сентября 2022 года – пока опасений не вызывает. Впрочем, депутаты спросили, что будет, если к 1 сентября строители все же не успеют? Кузнецов рассказал, что в контракте предусмотрены штрафы за каждый день просрочки в размере определенного процента от цены невыполненных работ. В целом же подрядчик зарекомендовал себя как надежный – в прошлом году он сдал два детских сада в установленные сроки. Вопросов по качеству не возникло.

Сейчас на объекте уже возведены каркас здания, внутренние перегородки, ведутся работы по монтажу наружных сетей канализации, теплоснабжения, ливневок. Кроме того, ведется наружная и внутренняя отделка плюс монтаж системы вентиляции. Внутри уже отделаны четыре группы с устройством полов. Проложены коммуникации в техпомещениях. На вопрос, почему в момент приезда депутатов на объекте было всего 15 человек, и они занимались вовсе не главным зданием, а подъездными путями, начальник УКХ ответил, что идут дожди, но как только проглянет солнышко, работы по фасаду возобновятся. Их, кстати, и начали делать буквально за пару дней до заседания комитета.

Что касается финансирования, то в условиях нынешней экономической ситуации произошло удорожание по некоторым позициям. По словам Кузнецова, федеральное законодательство сегодня позволяет принимать антикризисные меры, и, возможно, цена контракта увеличится. Ее разрешено повышать до 30% и даже более при наличии веского обоснования. Финансирование объекта консолидированное, т.е. на долю города приходится всего 1% (который придется найти в случае увеличения цены контракта). На долю области приходится 20%. В региональном бюджете тоже придется искать дополнительные деньги и довольно быстро – иначе до 1 сентября объект могут не успеть возвести «под ключ».

Долгострой на Зеленина

Серьезные опасения у депутатов вызвало строительство школы на 1 225 мест на улице Зеленина. Цена контракта – более миллиарда рублей. По состоянию на вторую декаду апреля было израсходовано 442 миллиона, строительно-монтажных работ выполнено на 291 миллион. На объекте ведутся работы по монтажу полов на уровне третьего этажа, устройство монолитных перекрытий третьего этажа, лестничных клеток с маршами и площадками между первым и вторым этажами, кладка наружных стен и внутренних перегородок второго этажа, устройство площадочных сетей, хозбытовой канализации, а также идет прокладка сетей водоснабжения. Срок завершения работ по контракту – ноябрь текущего года. Однако уже сейчас УКСу понятно, что в заявленные сроки объект сдан не будет. Заказчик по просьбе подрядчика – все того же ООО «Техспецкомплект» – инициировал перенос сроков на следующий год.

Что характерно, лимиты бюджетных средств на этот год до подрядчика доведены в полном объеме (то есть он может получить все прописанные в контракте средства полностью). Обсудили на комитете и вопрос удорожания строительства: рост цен на стройматериалы влечет за собой увеличение цены контракта. Депутаты пояснили, почему они уделяют такое пристальное внимание именно этому объекту: сейчас единственная школа в микрорайоне Алроса ежегодно принимает по восемь первых классов (в каждом – по 24 ребенка)! В этом году будет последняя возможность принять в школу первоклассников: со следующего года набор прекратится, потому что к выпуску готовится всего один класс – в школе №51 просто не будет мест. Если новую школу на Зеленина не сдадут и в 2023 году (а такая вероятность есть), то детям, живущим в микрорайоне Алроса, придется ездить за знаниями в другие районы города.

Сергей Миляхин