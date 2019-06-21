Шашлыки жарить снова можно. Но осторожно

В городе Орле отменен особый противопожарный режим. Решение принято в связи с нормализацией пожарной обстановки и снижением класса пожарной опасности в городе Орле. Напомним, особый противопожарный режим в областной столице был введен с 14 июня. Тогда вводился запрет на пребывание в лесах, въезд в них на транспорте, поджог сухой травы и разведение костров. К таким мерам пришлось прибегнуть по причине повышения пожарной опасности. Несмотря на отмену особого противопожарного режима, в области продолжается патрулирование лесных массивов и проведение противопожарных мероприятий. Орловцев просят быть осторожнее при выезде на пикники в лес, тем более, что по прогнозам в эти выходные ожидается тридцатиградусная жара.