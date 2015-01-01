Шатиловке — прощальный салют!

№20 (513) от 27 июня 2018 г.

22 июня в рамках Аграрной недели на Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции (СХОС) в Новодеревеньковском районе состоялась Ярмарка сортов. Орловские чиновники в очередной раз пропиарились на фоне погибающего старейшего научного учреждения и сообщили представителю Минсельхоза — директору департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петру Чекмареву — о предстоящем «развитии» СХОС: Шатиловка станет структурным подразделением ВНИИ зернобобовых и крупяных культур.

В этой связи вспоминается незабвенный экс-губернатор Александр Козлов и его любимая присказка: «И привет горячий!». В наши дни горячий привет Шатиловке передал зампред по АПК Дмитрий Бутусов.

«О взаимодействии и ускорении»

Бутусов пояснил: «В связи с тем, что материально-техническая база Шатиловской СХОС требует усиления, департамент сельского хозяйства области подготовил ряд обращений в Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). Состоялись личные встречи главы региона Андрея Клычкова с руководством ФАНО, в результате которых достигнута договоренность о взаимодействии и ускорении мероприятий, направленных на развитие Шатиловской СХОС. В том числе будут решены вопросы по социальным и инфраструктурным объектам, которые станция вынуждена сегодня содержать».

Переведем: 122-летняя Шатиловка, пережившая Гражданскую и Великую Отечественную войны, перестает быть самостоятельным учреждением. Областной департамент сельского хозяйства ходатайствует о присоединении станции к ВНИИ ЗБК с тем, чтобы то, что разваливается, наконец, развалилось. Подразумевается, что «развитие» СХОС произойдет в том числе за счет небогатого научного института, но как такое возможно, не уточняется. Из этого мы делаем вывод: никакого развития легендарной сельскохозяйственной опытной станции не планируется. В расплывчатых фразах врио нет никакой конкретики: «взаимодействие» и «ускорение мероприятий» — это о чем? Похоже, ни инициаторы объединения, ни реформаторы не в курсе, как это будет происходить.

О том, что Шатиловка, находящаяся в федеральном подчинении, нуждается в поддержке областных властей, «Орловская среда» пишет на протяжении нескольких лет. Местные чиновники, которые не стесняются эксплуатировать научное учреждение в целях самопиара, от решения проблем Шатиловской СХОС цинично самоустраняются, ссылаясь на то, что это не региональное учреждение. И это тоже происходит на протяжении нескольких лет. Однако, как нам известно, только на сборах с участников и спонсоров Дней поля, проводящихся на Шатиловке, кем-то (хотелось бы знать, кем) «зарабатываются» миллионы рублей. Куда идут эти деньги — ни нам, ни тем более сотрудникам многострадальной СХОС неизвестно. Зато известно, что Шатиловской опытной станции не достается ни копейки. И это при том, что сотрудники учреждения перед проведением Дня поля вынуждены пропалывать опытные делянки тяпками из-за того, что нет ни нормальной техники, ни денег на приобретение средств защиты растений.

Кроме того, чиновникам хорошо известно, что при губернаторе Строеве Шатиловке была доступна такая форма поддержки, как выделение средств на возвратной основе. Это был своего рода кредит на развитие предприятия. Сегодня об этом никто не вспоминает.

Наука с мотыгой

Из материала «Орловской среды» от 1 марта 2017 года: «Материально-техническая база станции давно находится в плачевном состоянии, семяочистительное оборудование 50-х годов прошлого века морально и физически устарело, из тяжелой техники – полтора работающих советских трактора на 3 тыс. га земли… В помещениях СХОС для хранения семян сгнившие полы, рушатся стены, их заделывают клеенкой. Из-за недостатка техники урожай в «юбилейном» году был убран не вовремя, поэтому качество зерна сильно пострадало; с опозданием был проведен сев озимых культур. Работники предприятия не скрывали, что летом поля зарастают сорняками, урожай символический, так как денег на удобрения нет. На опытных полях используется ручной труд, вся красота опытных делянок обеспечивается… тяпками. Люди работают за символическую зарплату. Уникальные лиственничные, березовые леса, посаженные ещё управляющим Майером, не ухожены, местами засыхают.

На протяжении последних лет молочное животноводство, некогда приносившее немалые доходы, доведено до ручки. Причем долгое время эта информация областными властями не озвучивалась: лейкозные коровы статистику не портили. Более того, по информации «ОС», чиновники настоятельно «просили» Шатиловку от больных животных не избавляться.

… Лейкозный скот держали, как могли, до последнего, чтобы не портить показатели областным чиновникам. На оздоровление и обновление стада собственных денег не было и нет, СХОС никто не помогает.

С начала этого года Шатиловская СХОС полностью избавляется от поголовья КРС. Впрочем, по заверению властей, «…хозяйство планирует дальнейшее развитие отрасли молочного скотоводства. В связи с этим уже имеется договоренность с руководством ООО «Малиновское» Краснозоренского района о поставке 70 голов маточного поголовья молодняка крупного рогатого скота для последующего восстановления дойного стада».

И, чтобы жители Новодеревеньковского района и работники станции вдруг не подумали, что главный по региональному АПК Дмитрий Бутусов найдет на эти цели хоть какие-то деньги, уточняется, что «закупка поголовья будет производиться за счет средств, полученных от реализации имеющегося поголовья».

Очевидно, что с коровами в Шатиловке будет покончено. Вот только что делать людям, чьи рабочие места сократились с уничтожением молочного животноводства на Шатиловской СХОС? Очевидно, дожидаться лета и браться за мотыги – тем более, что такому роду деятельности креативный Бутусов обязательно придумает какое-нибудь название. Мы даже можем это название подсказать: «Проект «Шатилово – 121», ведь на полях станции за неимением техники понадобятся мозолистые руки новодеревеньковских крестьян, которым некуда больше идти. Вот только даже при помещике Шатилове они были вольнонаемными, а не крепостными».

Стоит ли говорить о том, что и в 2018 году в Шатиловке ничего не изменилось? Ситуация только ухудшилась.

О «зерне, ячмене и ржи»…

Как мы уже писали, чиновники не случайно приняли решение о проведении основных мероприятий Аграрной недели не в Шатиловке, а в Малоархангельском районе на базе процветающего ООО «Дубовицкое». Здесь как-то салютовать уместнее. Свои мнением о празднике в Дубовике поделился на своей странице в сети Фейсбук «статский советник орловской губернии», как он сам себя называет, а если проще — советник врио губернатора Андрея Клычкова Сергей Лежнев: «В рамках аграрной недели вчера в Малоархангельском районе состоялся большой сельскохозяйственный праздник «День поля».

Центральным событием стала презентация новинок сельскохозяйственной техники. Впервые в выставке принимали участие и региональные производители сельскохозяйственной техники. Это целая площадка, научная и практическая.

Я первый раз вообще посетил такое мероприятие и остался под большим впечатлением! Местами даже фермером себя почувствовал. Если ещё несколько раз побываю на таких масштабных мероприятиях, то уже смогу различать сорта и классы зерна, ячменя и ржи.

Такие мероприятия нужно обязательно проводить! Фермеры и руководители сельхозпредприятий с интересом рассматривали палатки «соседей». Широкий формат мероприятия помогает участникам завести полезные деловые связи: предпринимателям заключать контракты, делиться опытом, договариваться о сотрудничестве. Ну и самое главное, тут каждый может высказать свою точку зрения, озвучить ту или иную проблему и они будут услышаны. Как раз одна из самых продуктивных площадок Дня поля стал круглый стол «Экспорт продукции АПК России. Взгляд из региона».

Так что у вас есть шанс посетить это прекрасное мероприятие».

Этот «репортаж», конечно, можно расценивать по-разному. С одной стороны, это впечатления советника ( или просто физлица?), у которого, как бы это сказать помягче, своеобразные представления о зерне, с другой — подтверждение того, что и нынешние «деятели» во власти очень слабо представляют себе проблемы регионального АПК, которые не только не озвучиваются, а, напротив, замалчиваются.

Мы все же озвучим одну из них: если девятидневная Аграрная неделя — это большой сельскохозяйственный праздник, в ходе которого демонстрируются селекционные достижения наших ученых и «решаются проблемы», то почему колыбель отечественного семеноводства Шатиловка до сих пор терпит бедственное положение? Нам почему-то кажется, что миллионов, которые ежегодно «собираются» для проведения таких мероприятий, вполне хватило бы на то, чтобы Шатиловская СХОС не просто преодолела кризис, а по-настоящему расцвела. Можно даже сэкономить на салюте. Шатиловка будет не против.

Наталья Зарубина.

К сведению:

Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция была организована в 1896 году в числе первых четырех государственных сельскохозяйственных опытных станций на базе образцового имения помещиков Шатиловых в с. Моховом Новосильского уезда Тульской губернии (в 1925 г. эта территория вошла в состав Орловской области). Именно в поместье Шатиловых применялись и разрабатывались передовые приемы земледелия, здесь зародилось почвозащитное лесоразведение. Свое официальное название станция получила при ее основании в честь Иосифа Николаевича Шатилова – крупного сельскохозяйственного и общественного деятеля, президента Московского общества сельского хозяйства. Первые три года станцией заведовал Глеб Филиппович Нефёдов.

Исторический научный вклад Шатиловской станции связан с именами выдающихся ученых своего времени В.В. Винера, А.Н. Лебедянцева, П.И. Лисицына. Каждый из них оставил неизгладимый след в становлении, развитии научной деятельности, материально-технической базы, социальной инфраструктуры станции.

Мировую известность Шатиловская опытная станция приобрела в результате значительных достижений в селекции растений, разработке и осуществлении классических работ по организации государственной системы семеноводства в России.

Научные разработки, изобретения и открытия многих ученых, работающих в различные годы на станции, вошли в золотой фонд мировой науки и признаны не только отечественной, но и европейской научной общественностью.