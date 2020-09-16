Шикарная халтура

№34 (613) от 16 сентября 2020 г.

Наконец открыли детский парк! Торжество собрало рекордное количество детей с родителями, особенно приятное в период запрета массовых мероприятий из-за коронавируса. Но что нам какой-то вирус, когда на носу выборы. Мы лучше закроем на карантин школы или переведём их на удалёнку, но парк – это святое! Такое событие! Радости не было предела. Восторженные жители на камеру расточали слова благодарности губернатору и всей его команде, и очень хотелось верить в их искренность. Тут же возник гордый товарищ Лежнев в своём репертуаре размазывания врагов до уровня трёх букв. Трепещите, злопыхатели! Видите, какой шикарный парк мы вам сделали! Но почему-то парк уже на четвёртый день стал разваливаться. Опять на арену вышел советник и рьяно стал защищать честь мундира! Эта поломка незначительная, резюмировал он, убеждая нас, что всё быстро отремонтируют. Верьте нам, люди! А я не верю – и вот почему: я профессионал и верить на слово всяким болтунам не имею привычки.

Я бы сказала спасибо тем подросткам, которые якобы специально сломали оборудование, потому что никто из малышей не пострадал, как могло бы случиться. Достаточно присмотреться к вывернутому «бисквиту», чтобы увидеть грубое нарушение технологии укладки мягкого покрытия, которое делает опасным пребывание детей на этой площадке, так как не гарантирует прочную фиксацию опор. Опуская все детали, должна сказать, что под этот вид покрытия рекомендуется бетонное основание не менее 120 мм с применением минимального армирования — сетки с диаметром проволоки 5мм и ячейками 150\150 мм. На срезе очень хорошо видно, что уложен просто бетон. Если бы основание было выполнено по технологии, то такое разрушение было бы невозможно.

Теперь же целостность покрытия, основания и гидроизоляции (если она вообще была) нарушена, в трещины попала вода, и эта так называемая поломка стала более чем небезобидной. Заделать трещины без потерь немыслимо. Значит, через какое-то время возникнет капиллярное увлажнение основания, и вследствие этого велика вероятность отслоени я от него покрытия. Чтобы этого избежать, надо всё снимать и делать заново! «Щикарный вид!», — как любил говорить Мишка Япончик в замечательном сериале Сергея Гинзбурга.

Известно, что халтура прекрасно умеет рядится в профессиональные одежды. Она умело наводит временный глянец, прикрывая откровенные огрехи и нарушения и пуская пыль в глаза не очень просвещённому и невзыскательному потребителю. В «шикарном» парке нет ни одного аттракциона. Установленные МАФы и карусели так старомодны, что вызывают ощущение подкрашенных и слегка отреставрированных б/у, списанных из каких-то уничтоженных парков и подаренных с барского плеча провинции. «Щикарный вид» — на таких карусельках ещё катались в моём детстве, а с тех пор прошло мноооого лет.

И вообще не понимаю, почему все упорно называют стандартные дворовые детские площадки, оснащённые стандартным же и довольно ограниченным набором оборудования без антивандальной защиты, парком. Дети должны быть вовлечены в сюжетно-ролевые игры с решением всевозможных задач и преодолением препятствий, как физических, так и умственных. Парк –это воплощение игрового сценария в разных формах. Здесь его нет! И потому нет стиля.

А предположим, ДЕТСКИЙ ПАРК ПУТЕШЕСТВИЙ. Каждая возрастная группа получает своё путешествие: наземное, подводное, сказочное, пространственное, временнОе, фантастическое, историческое и т. д. Исходя из этого проектируется эксклюзивное оборудование, в которое можно включить логично и спортивные полосы препятствий, в том числе скалодромы, и подъёмы и спуски с горок, и беговые и велосипедные дорожки, и батут, и лабиринты с решением головоломок, и множество других необычных элементов, в том числе трансформеров. Очень важна в этом случае карта передвижений с остроумными указателями, а не такими депрессивными, как сейчас. В соседстве с «милыми» фонарями-виселицами они смотрятся даже устрашающе. В парке должно быть интересно так, чтобы, посещая его, дети каждый раз могли получать НОВЫЕ впечатления. Сейчас же они просто потребляют одни и те же, очень непритязательные, предложенные услуги. Уже через неделю постоянного посещения они станут рутиной. «Щикарный вид», но это так скучно!

Безусловно, дети будут ломать оборудование – и не потому, что они плохо воспитаны, а потому, что здоровые дети – это цунами, и удержать их или призывать к аккуратности бессмысленно. Их можно только ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ.

Стоило ли городить огород, чтобы в который раз получить плиточный полигон, разбавленный случайно расположенными газонами, на которых непонятно зачем размещено несметное количество плитки-спилов. Ходить по ним неудобно – я попробовала и тут же сошла с дистанции на газон, но разочаровалась не меньше, потому что состоял он из бугров и ям, а ведь он – рулонный. Кстати, я не заметила ни одной установки для полива, тогда как этот тип газона нуждается в нём постоянно. Устроители должны бы знать, что рулонки вообще-то не предназначены для мест с большой проходимостью, для этого уместнее посевные газоны.

А как поражает воображение «архитектурный комплекс» сцена-кафе! Предназначение сцены-арены очень трудно вычислить. Мягкое покрытие пола полностью исключает любые танцевальные номера, а применение в одежде сцены звукоотражающего материала в виде множества хоть и узких, но пустотелых коробов крашеного чёрного металла вызывает просто оторопь. Мало того, что уже весной мы будем лицезреть красивые ржавые потёки, но и самое главное, любой звук на такой сцене будет давать многократное эхо. Любой оркестр будет звучать, как консервная банка на хвосте кота. Кроме того, в плохую погоду артисты будут мокнуть под дождем, так как крыша не предусмотрена. Зато она имеется над кафе, но по своей конфигурации вряд ли кого-то спасёт от ливня. «Щикарный вид».

Уверена, огромное человеческое спасибо скажут устроителям жители близлежащих жилых домов за постоянный ласкающий ухо тарахтёж ксилофонов и колокольчиков. Вообще для звуковых игрушек предусматривают специальные зоны с хорошей звукоизоляцией. В нашем случае ввиду слишком маленькой территории эти элементы должны быть просто исключены. Ведь не только дети имеют право на отдых!

Итого. Посещают меня грустные мысли, что делался этот объект не для детей, а для открытия и для отчёта. Ну, и, похоже, ещё для чего-то. За то же время и особенно за те же деньги (почти 300 млн.!) вполне можно было создать стоящий нестандартный парк, но предпочли соорудить всего лишь то, что называют «на безрыбье и рак рыба». Обидно!

С уважением ко всем ветвям власти,

гражданка России Людмила Парицкая