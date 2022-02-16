Школьная охрана: кто и за что платит?

№6 (675) от 16 февраля 2022 г.

В редакцию газеты «Орловская среда» обратилась мама первоклассника одной из городских школ, которая вот уже несколько месяцев не может добиться от руководства образовательного учреждения ответа на простой, казалось бы, вопрос: что «прописано» в договоре об оказании охранных услуг, кто их оказывает и как. Родительница всего лишь попросила ей показать договор с охранной организацией, чтобы понять, что входит в «пакет услуг», ведь оплачивает их не школа, а родители, в добровольном порядке. Однако она не увидела ни копии договора о пожертвовании денежных средств конкретно на охрану школы, ни договора с самой охранной организацией.

— Мой ребенок учится в первом классе, — рассказала Анна. — В сентябре проводилось родительское собрание, где было озвучено, что необходимо сдать на охрану школы по 250 рублей — на полгода, с сентября по декабрь. На собрании я сказала, что хотела бы видеть договор, чтобы понимать, на что конкретно собирают эти деньги. И плюс меня интересовал момент, каким образом деньги от родителей поступят на расчетный счет школы, которая в последующем будет оплачивать эти охранные услуги. Деньги сдавали представителям родительского комитета, в основном переводили безналом, но и наличными тоже. По договору мне сказали, что его родительский комитет предоставит. Договор я так и не увидела. Позже только дали какой-то список, вроде бы речь шла о добровольном пожертвовании, где мы расписались, что сдали деньги. В октябре я написала обращение с просьбой предоставить договор в электронном виде и отправила его на электронную почту школы. Ответа не последовало. Зато мы сдали еще по 250 рублей — на оставшиеся полгода. Я не против оплачивать школьную охрану, но, как и другие родители, я должна понимать предмет договора.

Это подтвердили и в городском управлении образования: законный представитель ученика, родитель или опекун, должен быть ознакомлен с договором на оказание охранных услуг. Он имеет полное право знать, за что платит деньги. Также в управлении образования разъяснили порядок оказания услуг: охрана школ Росгвардией оплачивается из бюджета: тревожная кнопка, сигнализация и т. д. Что касается частных охранных предприятий, чьи представители работают в школе, то это уже другая история, за которую в добровольном порядке платят родители учеников. Иными словами, родительские деньги идут на зарплаты «лицензированным» охранникам. Как правило, их в каждой школе по одному.

Что касается договора родителя о пожертвовании денежных средств на оплату охранных услуг конкретного ЧОПа, то, как выяснилось, он действительно должен быть, к тому же в двух экземплярах: один остается у родителей, другой — в школе (см. фото).

По крайней мере, в других орловских школах такие договоры заключаются и родителям предоставляются. Однако даже в этом случае остается неясным, какую конкретно зарплату получает охранник ЧОПа, работающий в конкретной школе. Хватает ли ему собранных денежных средств или, может быть, с родителей собирают больше денег, чем платится вахтеру? Насколько нам известно, договор, который заключается школой с частным охранным предприятием, родителям, как правило, не предоставляется. Есть вопросы и по поводу собираемых с родителей наличных средств: разве это всё ещё разрешено?

Насколько профпригодны частные охранники? Об этом «Орловской среде» рассказали в региональном управлении Росгвардии. Оказывается, именно в эти дни ведутся плановые проверки служебных навыков и умений работников частных охранных организаций. Проверки начались с начала января и продолжатся до конца года. Комиссии под председательством начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии полковника полиции Виктора Ермакова предстоит уточнить профессиональную пригодность персонала 84 охранных частных организаций.

— В Орловской области зарегистрировано порядка 2000 частных охранников. Каждое должностное лицо проверяется ежегодно. Только при получении акта о проверке частный охранник имеет право оказывать услуги населению, — прокомментировал Виктор Ермаков.

Частные охранники, в том числе и те, кто работает в школах, должны сдать экзамены: сначала их проверят на знание нормативных правовых актов РФ, регулирующих охранную деятельность, оборот оружия и специальных средств, а также устанавливающих особенности, запреты и ограничения их применения.

Если охранник прошёл такую проверку, его допускают до контрольных стрельб. Если нет, охраннику предстоит пересдача. После второй неудовлетворительной пересдачи должностное лицо лишается возможности дальнейшей работы в данной сфере.

Напомним, услуги именно этих «должностных лиц» оплачивают родители школьников.

Кроме того, в настоящее время охранно-тревожные сигнализации установлены на 432 объектах дошкольного и общего образования, в 16 учреждениях среднего профессионального образования, также все высшие учебные заведения Орловской области оборудованы «тревожными» кнопками.

В обязанности сотрудников Росгвардии входит ежедневное дистанционное уточнение систем работоспособности тревожных кнопок и участие в плановых межведомственных проверках образовательных учреждений перед началом учебного года.

— При нажатии кнопки сигнал «тревога» поступает на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны. Дежурный офицер в режиме реального времени фиксирует на мониторе местоположение охраняемого объекта и координирует действия групп задержания для оперативного пресечения противоправных действий, — отмечает заместитель начальника управления вневедомственной охраны тероргана Росгвардии подполковник полиции Максим Сиротинин.

Ежедневно и круглосуточно порядка двадцати экипажей вневедомственной охраны находятся на маршрутах патрулирования, которые пролегают рядом с каждым охраняемым объектом, в первую очередь, социально значимых сфер здравоохранения и образования. Наряд Росгвардии прибывает в течение нескольких минут.

Повторимся, средства на финансирование этих «мероприятий» должны поступать из бюджета, с охраной Росгвардии должны рассчитываться школы и другие бюджетные организации.

Однако, как выяснилось, этого… не происходит. На сайте Арбитражного суда Орловской области мы обнаружили более 1200 судебных дел, где истцом выступает ФГУП «Охрана» Федеральной службы национальной гвардии РФ в лице филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Орловской области: по множеству дел в отношении неплательщиков (за охранные услуги) — орловских школ и других бюджетных учреждений – только в прошлом году были приняты десятки судебных решений о взыскании денежных средств в пользу Росгвардии. То есть на протяжении прошлого года Росгвардия добивалась оплаты охранных услуг исключительно через суды.

Подготовила Наталья Зарубина