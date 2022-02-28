28 февраля 2022



Школьник из Нарышкино вовремя вывел из загоревшегося дома трёх своих братьев

27 февраля около 11.00 утра на телефон 101 поступил звонок от очевидцев о пожаре в жилом деревянном доме на улице Комсомольской в поселке Нарышкино.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники 38-й пожарно-спасательной части Урицкого района. До прибытия пожарных, не растерявшись, один из мальчиков вывел из дома трёх своих младших братьев.

Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали пожар, который предположительно возник внутри дома. Причины пожара выясняются.

Все дети были осмотрены врачами, двум мальчикам 2021 и 2012 г.р. поставлен предварительный диагноз – ожоги первой степени, сейчас дети вместе с мамой находятся в областной детской больнице, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.

 

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Опубликовано 28 Фев 2022 в 11:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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