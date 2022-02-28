Школьник из Нарышкино вовремя вывел из загоревшегося дома трёх своих братьев

27 февраля около 11.00 утра на телефон 101 поступил звонок от очевидцев о пожаре в жилом деревянном доме на улице Комсомольской в поселке Нарышкино.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники 38-й пожарно-спасательной части Урицкого района. До прибытия пожарных, не растерявшись, один из мальчиков вывел из дома трёх своих младших братьев.

Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали пожар, который предположительно возник внутри дома. Причины пожара выясняются.

Все дети были осмотрены врачами, двум мальчикам 2021 и 2012 г.р. поставлен предварительный диагноз – ожоги первой степени, сейчас дети вместе с мамой находятся в областной детской больнице, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.