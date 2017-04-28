Школы-2017: острая финансовая недостаточность

№29 (477) от 6 сентября 2017 г.

Ситуация в орловских школах накануне нового учебного года была детально разобрана на заседании профильного комитета городского совета. Глобальная проблема, которая лежит в основе целой кучи маленьких трудностей — существенная нехватка средств. Причем порой денег нет для решения самых неотложных задач. Школы пытаются привлекать спонсоров, рассчитывают на поддержку родителей учеников, но, как справедливо отметил начальник городского управления образования Александр Шатохин, невозможно просить спонсоров заасфальтировать школьные дворы. Впрочем, обо всем по порядку.

Учебниками обеспечат всех?

Одной из самых обсуждаемых тем этим летом стала нехватка бесплатных школьных учебников. Орловцы даже задали этот вопрос президенту Владимиру Путину накануне «прямой линии». После этого на встрече с орловским губернатором глава государства заострил внимание на необходимости обеспечить всех школьников бесплатными учебниками. Президент даже зачитал одно из обращений: «Выдали список учебников, которые необходимо купить, – 17 наименований. Каждый учебник, как правило, стоит от 800 до 1000 рублей, то есть мне надо будет заплатить 15–17 тысяч». Реакция орловских властей последовала незамедлительно — деньги на бесплатные учебники в бюджете срочно «нашли». «На все школы региона мы учебники покупаем, и первого сентября учебные заведения на 100% будут ими обеспечены, — подчеркнул 12 июля глава региона Вадим Потомский. — За этим надо строго следить. Это прямое поручение президента и наша обязанность». Вот только уже после этого заявления в редакцию «Орловской среды» обращались родители орловских школьников и рассказывали, что их заставляют покупать учебники за свой счет. Повторим — звонки поступали уже после заявления Потомского о бесплатных учебниках для всех.

Тема получала неожиданное продолжение на заседании профильного комитета горсовета. Начальник городского управления образования Александр Шатохин еще раз заверил орловцев, что все городские школьники получат учебники бесплатно. Правда, произойдет это не накануне Дня знаний, а чуть позднее — к 23 сентября. Поэтому родителям все же стоит запастись терпением и подождать, пока власти выполнят свои обещания. Тем более, что дополнительные 65 миллионов рублей на эти цели уже получены. Задержка до 23 сентября связана с тем, что производство учебников в ряде типографий было прекращено. Когда наш регион получил из федерального центра средства на дополнительные учебники, с типографиями договорились о довыпуске тиража. После озвученной даты все орловские школьники получат возможность учиться по бесплатным учебникам, как это и прописано в федеральном законе. Правда, не совсем понятно — как дети будут учиться без учебников почти три недели?

Асфальт за счет спонсоров?

Среди проблем, которые наиболее остро стоят сегодня перед школами, начальник городского управления образования отметил нехватку средств на асфальтирование территорий школ и детских садов. Проблема достаточно серьезная, так как дети могут получить травмы, перебираясь через ямы и колдобины. Добавляет остроты тот факт, что нуждаются в асфальтировании дошкольные учреждения, которые посещают слабовидящие дети, а также малыши с нарушением опорно-двигательного аппарата, которые просто не могут быстро среагировать и предотвратить падение на неровной дороге. При этом Александр Шатохин подчеркнул, что проблему асфальтирования территорий невозможно решить ни за счет введения дополнительных платных услуг, ни за счет привлечения спонсоров. Средства на ремонт дорожек и дворов должны закладываться в бюджет.

Дальнейшее обсуждение проблемы асфальтирования дворов привело к неожиданной установке причинно-следственных связей. Депутаты предложили разработать целевую программу по ремонту дворов школ и детских садов, предварительно обследовав и оценив масштабы предстоящих работ. Но умудренный жизнью руководитель городского управления образования посоветовал делать программу не абстрактно, а под имеющееся финансирование. То есть не закладывать ремонт конкретных ям и канав, а вначале оценить скромные возможности городской казны. И заложить деньги уже исходя из финансовых возможностей, чтобы планировать предстоящий ремонт, зная сумму предстоящих затрат. С точки зрения простой человеческой логики — возможности бюджета никоим образом не влияют на заделку ям. Если, к примеру, необходимо заделать 50 000 кв.м. — то и нужно «латать» все 50 000. Чиновничья логика отличается от человеческой. Если есть деньги на ремонт, к примеру, только 5 000 кв.м. — то и «латать» необходимо только эту площадь. Тот факт, что на оставшихся за рамками ремонта ямах дети будут по-прежнему рисковать своим здоровьем — похоже, никого не смутил. Бюджет первичен. Все остальное — вторично.

Орловский призрак «Хромой лошади»

Еще одна большая проблема — это обновление автоматической пожарной сигнализации. Уже существующая в орловских школах более 10-12 лет теперь нуждается в обновлении. В свое время была принята целевая программа и во всех без исключениях школах в сжатые сроки была установлена АПС. Обновить также массово, увы, не получится. Но хотя бы по 2-3 школы в год необходимо включать в программу замены АПС. Как отметили депутаты, необходимо устранить не только ложные срабатывания. Поменялись требования к монтажу АПС — если раньше в подвалах датчики были не обязательны, то теперь необходимо прокладывать провода по всем помещениям школы. И средства на эту работу, как и на асфальтирование дворов, невозможно собрать с родителей учеников.

Просчеты в расчетах

Наше издание уже неоднократно отмечало тот факт, что планирование в Орле поставлено самым безобразным образом. Многие совершенно очевидные вещи внезапно становятся для городских властей «озарением». Например, число школьников в новых микрорайонах. Зная планируемое число жителей даже без специального образования можно было рассчитать необходимое число мест и в детских садах, и в образовательных учреждениях. Однако по факту микрорайон «Новая Ботаника» планировался на 15 000 жителей, а школу здесь построили всего на 550 мест.

Кстати, власти уже наступали на эти грабли не так давно — в микрорайоне «Наугорский» (где планировалось гораздо меньше жителей) также построили школу на 550 мест. Когда школа оказалась неспособна вместить всех местных мальчишек и девчонок — запустили вторую очередь и увеличили число учащихся до 800. Теперь речь идет о строительстве третьей очереди.

Между тем, просчеты «вылезают» не только на этапе проекта, но и на этапе оснащения мебелью. Как рассказали депутатам на профильном комитете, изначально школа в Новой Ботанике была рассчитана также на 550 человек. И соответственно, мебель была завезена туда на 550 учеников. А когда в школу набрали дополнительных учеников — выяснилось, что мебели на всех не хватает. Проблему пришлось решать «на лету», хотя можно и нужно было планировать и решать без аврала.

Необходимо городским властям обратить внимание и на тенденцию к росту рождаемости. С каждым годом число школьников увеличивается. По примерным оценкам, в следующем учебном году за парты в областном центре сядет еще на тысячу учеников больше. И их также необходимо будет обеспечить школьной мебелью. И желательно заложить необходимые средства уже в этом году.

Сергей Миляхин

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

На совещании 4 сентября руководитель социального блока правительства Орловской области Андрей Усиков рассказал, как идут поставки учебников в школы. По его словам, книги доставлены на 99%. Они буквально с колес направляются в школы. При этом чиновник заверил, что до 10 сентября все 100% учебников поступят в школы, а родителям не стоит беспокоиться о недостающих книгах — их получат все, сообщают орловские СМИ.