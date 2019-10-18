18 октября 2019



Школы искусств в Орле поддержали рублем

В рамках реализации национального проекта «Культура» пять школ искусств продолжают пополнять свои запасы музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. На эти цели Орлу выделяются субсидии из областного бюджета.

Детская школа искусств №2 им. М.И. Глинки получила на закупку оборудования и музыкальных инструментов 1,6 млн рублей. По состоянию на 17 октября бюджет исполнен в полном объеме. Значительную часть средств (1,1 млн рублей) израсходовали на закупку музыкальных инструментов. Среди них — струнные, духовые и щипковые: флейты, виолончели, саксофоны, балалайки, баяны и домры.

На сопутствующее оборудование потратили 455 тыс. рублей. Теперь у Детской школы искусств №2 им. М.И. Глинки есть акустическая система, микрофоны, усилители для бас-гитары и гитары, прожекторы, интерактивные доски (вместе с ноутбуком и прожектором).

Оставшиеся 50 тыс. рублей реализовали на закупку учебной литературы: музыкальной и нотной грамот, хрестоматий, альбомов с репродукциями для воспитанников художественных отделений, интерактивных пособий.

Сотрудники Детской школы искусств №2 им. М.И. Глинки подчеркивают, что все инструменты, учебная литература и аппаратура (за исключением комплекта к интерактивной доске) произведены в России.
Оснащение Детской музыкальной школы №3 им. С.С. Прокофьева в рамках реализации национального проекта «Культура» продолжается. По состоянию на 17 октября в распоряжение учреждения допобразования уже поступили звуковое и световое оборудование, интерактивные и магнитно-маркерные доски, хоровой станок, мебель, комплектующие для музыкальных инструментов.

Не позднее 30 ноября учреждение допобразования получит виолончели и скрипки, а также народные инструменты: балалайки, гитары, домру, баян. Месяцем раньше ожидается поставка духовых и ударных инструментов: кларнета, тромбона, труб и туб, флейт, ксилофонов и маримбы.

Орловской детской школе искусств им. Д.Б. Кабалевского выделили 2,6 млн рублей. Значительная часть (1,8 млн рублей) истратили на музыкальные инструменты. Уже поступили пианино, виолончель, скрипки, баян, ударная установка с сопутствующим оборудованием. Ожидаются саксофоны, трубы, флейты, колокольчики, балалайки, гармони, трещотки, электрогитары.

На 720 тыс. рублей закуплено световое и звуковое оборудование, мебель, зеркала для хореографических залов, гимнастическая скамейка, мольберты, столы скульптора, натюрмортные стойки и др. Поступление некоторых вещей еще ожидается.

На 80 тыс. рублей приобретена учебная, музыкальная и нотная литература, заключаются еще два договора на поставку литературы для воспитанников отделений ИЗО и декоративно-прикладного искусства.

Орловская детская музыкальная школа №1 им. В.С. Калинникова получила заказанное оборудование в полном объеме. Это труба, кларнет, комплектующие к музыкальным инструментам, банкетка для фортепьяно, световое и звуковое оборудование, мебель, учебные пособия.

Орловская детская хоровая школа обогатила свои ансамбли барабанными установками, тромбоном, трубой, саксофоном, гитарой и электрогитарой, флейтами, трещотками, пианино. В учебных классах появились новые интерактивные доски, мебель, в хореографическом зале — травмобезопасное зеркало.

Национальный проект «Культура» реализуется в 2019-2024 годы. Цель — увеличить на 15% количество посещений организаций культуры и в 5 раз увеличить число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры.

 

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Опубликовано 18 Окт 2019 в 15:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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