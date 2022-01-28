28 января 2022



Школы Орла ещё неделю останутся на «дистанте»

Такое решение принято на заседании муниципального штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Так, режим обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных организациях Орла продлён до 5 февраля 2022 года (включительно).

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки будет рассмотрено решение о продлении дистанционного обучения. За актуальной информацией орловцев просят обращаться на ресурсы администрации Орла. Однако пока планируется, что с 7 февраля 2022 года школьники вернутся к привычной очной форме, — пояснили в пресс-службе горадминистрации.

Кстати, согласно решению регионального оперштаба, итоговое сочинение для школьников Орла, вне зависимости от продлённого дистанционного обучения, пройдёт в очном формате 2 февраля 2022 года со строгим соблюдением комплекса санитарно-эпидемиологических требований.

 

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Опубликовано 28 Янв 2022 в 19:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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