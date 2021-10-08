Школы Орла пока на дистанционное обучение не переводят

В Орловской области учебные заведения продолжат работу в очном формате. Об этом рассказал и.о. начальника облдепартамента образования Владимир Агибалов на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу. По информации Владимира Агибалова, в настоящее время на территории Орловской области на карантине в связи с заболеванием новой коронавирусной инфекцией находятся 5 групп в 5 детских садах общей численностью 121 человек. Полностью закрытых на карантин дошкольных образовательных учреждений в регионе нет.

Что касается школ, на сегодняшний день на карантине по гриппу и новой коронавирусной инфекции находится одна школа в Краснозоренском районе. Частично закрыты в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ 5 классов в 2 школах с общей численностью 125 человек, по причине заболевания новой коронавирусной инфекцией – 24 класса в 18 школах. Учреждения среднего профессионального образования работают в штатном режиме. Карантин в связи с заболеваемостью COVID-19 введен в 4 группах в 2 образовательных организациях.

«Мы сохраняем штатное функционирование образовательных организаций. Целесообразно сохранить такой режим работы до окончания 1 четверти, то есть до 30-31 октября», — подчеркнул Владимир Агибалов.

К настоящему моменту руководители 47 школ приняли решение о переходе на смешанную форму обучения, а также 129 родителей воспользовались правом перевода детей на индивидуальное обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.

Кроме того, Владимир Агибалов рассказал о прохождении педработниками вакцинации. «На сегодняшний день из 22764 работников общеобразовательных организаций вакцинированы 18181 человек, что составляет 69,6% от фактической численности педагогических работников», — сообщил он.