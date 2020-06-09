Шпионские штучки довели орловского ИП до суда

Индивидуальный предприниматель из Орловской области подозревается в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Как рассказали в пресс-службе СК, возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ. По данным следствия, с апреля по май 2020 года подозреваемый по просьбе руководства одного из предприятий города Мценска незаконно установил оборудование для ведения скрытого видеонаблюдения за работой сотрудников.

Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Орловской области. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.