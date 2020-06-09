9 июня 2020



Шпионские штучки довели орловского ИП до суда

Индивидуальный предприниматель из Орловской области подозревается в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Как рассказали в пресс-службе СК, возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ. По данным следствия, с апреля по май 2020 года подозреваемый по просьбе руководства одного из предприятий города Мценска незаконно установил оборудование для ведения скрытого видеонаблюдения за работой сотрудников.

Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Орловской области. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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Опубликовано 09 Июн 2020 в 13:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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