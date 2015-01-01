Штат администрации города Орла будет сокращен

Вчера на рабочем совещании глава администрации Орла Александр Муромский потребовал провести сокращение штата сотрудников.

-Каждый месяц мы выходим на горсовет с поправками в бюджет и ищем источники пополнения доходной части. И экономить необходимо на всем, на чем это возможно сделать, в том числе на численности работников администрации города. Это болезненная для людей, но вынужденная для нас мера, — заявил Муромский.

По информации заместителя главы администрации Ирины Проваленковой, к сокращению запланированы 23 человека и две вакансии. По состоянию на сегодняшний день сокращено уже пять штатных единиц, два человека уведомлены о предстоящем сокращении, трое находятся в отпусках и на больничном.

Глава администрации также поручил своему заместителю Игорю Краличеву, начальнику финансово-экономического управления, до конца этого месяца подготовить предложения по снижению расходов на органы местного самоуправления на четверть.