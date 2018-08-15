Штат администрации Орла сокращается

С начала текущего года штат органов местного самоуправления, включая Единую дежурно-диспетчерскую службу, сократился на 57 человек. В настоящее время в отношении 15 из них проводятся организационно — штатные мероприятия, сообщает администрация Орла.

До конца 2018 года планируется реорганизовать или сократить еще 10 штатных единиц.

Глава администрации Орла Александр Муромский подчеркнул, что при формировании бюджета на 2019 год необходимо проверить расходы всех структурных подразделений, обратить внимание на эффективность использования транспорта и коммунальных услуг. Особенно это касается учреждений образования. Глава администрации Орла поручил своему заместителю Екатерине Данилевской провести анализ потребления электроэнергии в школах и детских садах.